“La Sociedad Repudia el mal Gobierno de David Monreal”

Por la Violencia, Empresarios Abandonan Zacatecas: Laviada

Por Rubén Palomo Macías

Enrique Laviada Cirerol, diputado local, aseguró a Página 24 Zacatecas que con­tinúa la escalada de violencia en el estado, ahora de forma más cruda en muchas regio­nes. Señaló que el pretexto y el discurso de que se trata sólo de una pugna entre grupos criminales está completamente rebasado y los daños colaterales que sufre la población son muy graves.

“Desafortunadamente el gobierno del estado insiste en no hacer cambios en su política de contención del fenómenos de la violencia, en verdad nos parece inaudito que hagan esto, que retrasen los cambios que hemos urgido desde el Congreso. De nuestra parte vamos a insistir en que se hagan esos cambios, que operen las distintas bases que hay en el estado y siguen en el abandono”, aseveró.

Respecto al fenómeno de la baja de em­pleos el legislador apuntó que es un hecho conocido que muchos empresarios han te­nido que salir del estado, existe una cadena de restaurantes conocida que estaba esta­blecida, desde hace años, en el municipio de Zacatecas y que ahora es triste pasar por ahí y ver que está abandonado.

“Decidieron irse por el clima que hay de inseguridad, es poco propicio para los ne­gocios. La afectación a la micro y pequeña empresa que ha causado la violencia en Zacatecas aún no la hemos calculado, ni siquiera para eso sirve la Secretaría de Eco­nomía, para hacer un cálculo del daño que tenemos porque si no se acepta que hay un daño pues entonces no se puede remediar. La Secretaría de Economía es el sector más ino­perante de un gobierno inoperante”. Apuntó.

El diputado mencionó que si no se tiene un cálculo de esos daños no se puede tener un remedio para dicha situación ya que para poder remediar algo se necesita estar consciente lo que ha causado el fenómeno de la violencia.

“Es desesperante, vemos la desespera­ción en sectores amplios de la sociedad, por eso el castigo al actual titular del ejecutivo, David Monreal, por parte de la opinión pública pero parece no estar consciente del repudio que existe en la población hacia su gobierno. Insiste en el error todos los días de no abrirse, no dialogar, no estable­cer comunicación con los otros poderes, con los empresarios, con los medios de comunicación, tenemos un gobernador que insiste en atacar a los medios como si ellos fueran los culpables de lo que está pasando”, finalizó.