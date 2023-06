Realizan en el Ayuntamiento Campaña de Donación de Sangre

El Sistema Municipal DIF en coordina­ción con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de los Servicios de Salud de Zacatecas y AMANC Zacatecas realizó una exitosa jornada de donación de sangre.

Esta actividad se efectuó en la presiden­cia municipal y participaron funcionarios públicos, así como habitantes de Zacatecas.

Esta campaña se logró gracias al trabajo conjunto con el Centro Estatal de Transfu­sión Sanguínea de los Servicios de Salud de Zacatecas y AMANC.

La directora del DIF Municipal, Berenice Valdez de Alba, mencionó que solidarizarse con la donación de sangre da muestra del lado humano y sensible del Ayuntamiento.

Por su parte, la presidenta de AMANC Zacatecas, Susan Cabral Bujdud, dijo que a través de campañas como la realizada en la alcaldía de Zacatecas, se busca que el municipio “sea punta de lanza, en donde se haga un hábito la donación de sangre en la sociedad”.

Cabe mencionar que con las donaciones brindarán apoyo en los tratamientos de niñas y niños con cáncer.

Los requisitos para donar sangre son: haber cumplido la mayoría de edad, pesar más de 50 kilogramos, no haber padecido enfermedades transmisibles por la sangre como hepatitis B, C, SIDA o sífilis.

El donante deberá presentarse con un ayuno mínimo de cuatro horas y no más de 12 horas, así como no haber ingerido bebi­das alcohólicas en las últimas 24 horas. En caso de ser mujer, no estar embarazada ni estar lactando y una credencial oficial con fotografía.

A la campaña de donación de sangre acudió Betsy Pacheco, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Zacatecas, así como secretarios, regidores y funciona­rios públicos.