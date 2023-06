Mi Jardín de Flores

Laviada Reprueba el Gobierno de David

Por La Madre Teresa Chalchihuites

“Desafortunadamente el gobierno del estado insiste en no hacer cambios en su política de contención del fenómenos de la violencia, en verdad nos parece inaudito que hagan esto, que retrasen los cambios que hemos urgido desde el Congreso. De nuestra parte vamos a insistir en que se hagan esos cambios, que operen las distin­tas bases que hay en el estado y siguen en el abandono”: Enrique Laviada Cirerol.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 8 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

HOY JUEVES, el señor diputado don Enrique Laviada Cirerol, quien durante años apoyó la carrera política del hoy gobernador don David Monreal Ávila, muestra su des­contento y preocupación por la alarmante escalada de violencia en nuestro bello Zacatecas.

-FUE LA primera nota que leí, madre Teresa, mientras desayunaba en su pobre casa: se lanza duro contra el desgobierno del David, advirtiendo que esos discursos de que la ola de criminalidad se debe a una lucha entre grupos de narcos, no son ciertos porque los más perjudicados somos la sociedad-.

-TODO fuera con que los asesinatos son entre narcos, es una gran mentira -toma la palabra don Roberto-: el narco mata a gente que no quiere unirse a ellos, el narco mata a comerciantes que se niegan a pagar el lla­mado ‘derecho de piso’, mata a taxistas que se resisten a vender drogas, matan a quienes los denuncian, matan a secuestrados porque sus familiares no pudieron pagar el rescate y privan de su libertad a quienes obligan a trabajar para ellos en otros estados, entre otros delitos de alto impacto.

“CHEQUEN este dato: la inmensa mayoría de los narcos detenidos aquí en Zacatecas son de otros estados, y en otros estados detienen a narcos originarios de aquí, pues así los pueden controlar mejor”.

-DON Enrique Laviada se nota preocupa­do porque ‘desafortunadamente el gobierno del estado insiste en no hacer cambios en su política de contención del fenómenos de la violencia, en verdad nos parece inaudito que hagan esto, que retrasen los cambios que hemos urgido desde el Congreso. De nuestra parte vamos a insistir en que se hagan esos cambios, que operen las distintas bases que hay en el estado y siguen en el abandono’.

-Y ES que don David a los diputados como a la población ‘no los ve ni los oye’, y me quedo corta, porque de don David y sus hermanos se dicen cosas muy las desagra­dables que, en lo particular, no me gustaría comentar por mi condición; lo que sí es que el señor diputado confirma que muchos empresarios han tenido que salir del estado y que un restaurante de una cadena muy conocida (VIPS) que estaba establecido en el centro de la Ciudad de Zacatecas, haya cerrado: ‘es muy triste pasar por ahí y ver que está abandonado:

‘DECIDIERON -continúa el señor diputado- irse por el clima que hay de inse­guridad, (Zacatecas) es poco propicio para los negocios. La afectación a la micro y pe­queña empresa que ha causado la violencia en el estado aún no la hemos calculado, ni siquiera para eso sirve la Secretaría de Eco­nomía, para hacer un cálculo del daño que tenemos porque si no se acepta que hay un daño pues entonces no se puede remediar: la Secretaría de Economía (cuyo titular es Rodrigo Castañeda Miranda) es el sector más inoperante de un gobierno inoperante:

‘ES DESESPERANTE, vemos la deses­peración en sectores amplios de la sociedad, por eso el castigo al actual titular del ejecu­tivo, David Monreal, por parte de la opinión pública pero parece no estar consciente del repudio que existe en la población hacia su gobierno. Insiste en el error todos los días de no abrirse, no dialogar, no establecer comunicación con los otros poderes, con los empresarios, con los medios de comunica­ción, tenemos un gobernador que insiste en atacar a los medios como si ellos fueran los culpables de lo que está pasando’.

Los Narcocarniceros, Siguen Aterrorizando a Zacatecas

-¡DIOS DE mi Vida, cuánta crueldad! Los Malos Organizados no solamente arrancan vidas, sino que se ensañan con los cuerpos o tal vez hasta los descuartizan en vida, y el señor fiscal, don Francisco Murillo Ruiseco, que está rebasado y día a día se le acumulan tarjetas de investigación-.

-EL ‘PELÓN’ Murillo no da para más, madre Teresa, ni siquiera puede detener al Benjamín Medrano; en cuanto a que los descuartizados sean desmembrados en vida, no lo dudo ni tantito, esa gente es muy cruel, es diabólica, son hijos de lucifer-.

-PUES ayer el narco anduvo muy acti­vo: iniciaron a arrojar cadáveres al filo de las 6:00 de la mañana, cuando tiraron dos cuerpos con huella de tortura en la carretera federal 23, en el cruce con el entronque que va a Susticacán, en terrenos de Jerez de Gar­cía Salinas. Por supuesto, no hay detenidos.

“MÁS TARDE, alrededor de las 10:30 de la mañana, a orillas de la avenida Ma­nuel Felguérez, en la capital del estado, tiraron como si fueran basura, tres grandes bolsas negras con cuerpos descuartizados, trascendió que los restos humanos eran de, al menos, dos personas. No hubo detenidos.

“EN FRESNILLO, un individuo que deambulaba por la calle Azteca, colonia Ampliación Azteca, fue asesinado con, al menos, 10 balazos. No, no hubo detenidos.

“AHÍ MISMO en Fresnillo, con una diferencia de minutos y en tres domicilios diferentes, dos hombres y una mujer fueron secuestrados por criminales vestidos de negro y encapuchados a plena luz del día:

LA PRIMERA privación ilegal de la libertad sucedió al filo de la 1:00 de la tarde, una madre de familia de 54 años que se encontraba en su hogar, ubicado en la comunidad Las Catarinas, fue secuestrada por delincuentes armados quienes con lujo de violencia la sacaron de su casa y la arro­jaron dentro de una camioneta rojo y se la llevaron.

MINUTOS después criminales armados llegaron a una casa ubicada en la calle Gue­rrero, de esa misma comunidad de Fresnillo y se llevaron a un hombre de 42 años.

CASI A la misma hora, ahí mismo en la comunidad Las Catarinas, en la calle Vicente Guerrero, tres criminales armados llegaron y se llevaron a un sujeto de 38 años. En ninguno de los tres casos hubo detenidos.

EN CUANTO a desapariciones forza­das, hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica la Cédula de Búsqueda de dos personas desaparecidas en Fresnillo, Zacatecas, el 6 de junio de 2023: JOSÉ MANUEL BARRAGÁN ROJAS de 43 años y EFRAÍN NAVA ESCAREÑO de 40 años.

“EN SÍNTESIS: ayer miércoles se cometieron, al menos, cinco asesinatos, tres privaciones ilegales de la libertad y la publicación de una Cédula de Búsqueda, de la desaparición forzada de dos personas”.

-¡MADRE MÍA, cuánta maldad!-.

-Y EL David dice que la criminalidad va a la baja, resultó igual o más mentiroso que el ‘RaTello’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.