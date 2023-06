El Teatro Calderón no Puede Estar Secuestrado ni Deben Hacerse Mafias con los Espacios de la UAZ: Ángel Román

“El Ingreso es Abierto, Pero de Forma Ordenada”

Por Rubén Palomo Macías

Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mencionó desconocer las problemáticas que se han presentado con fotógrafos sociales que se han plantado en las instalaciones del teatro Fernando Calderón, y apuntó que la universidad, en su carácter de autónomo, le permite la entrada a todo mundo.

“El ingreso es abierto, es patrimonio y nadie se puede apoderar de un espacio de esa naturaleza. Nosotros podemos mediar y conciliar con quien solicite el ingreso ya sea para fotografía, para visita o para algún evento pero siempre que sea de manera ordenada y en el marco de nuestra autonomía y de nuestros criterios y requisitos. Hay un encargado y un responsable del teatro Calderón y que debe estar al pendiente de eso pero con todo gusto nosotros como autoridades tenemos que estar ahí para apoyar”, comentó a Página 24 Zacatecas.

El secretario general reiteró que no ha tenido ningún comentario al respecto y que el espacio está abierto para quien guste ya que es un espacio que tiene las puertas abiertas, incluso hay recorridos guiados por todo el teatro donde se comenta e informa de su construcción y su historia.

“Hay unas escenificaciones y se está al pendiente de quien solicita las visitas guiadas, todo el patrimonio universitario está a disposición de los zacatecanos, la sociedad y los visitantes. También se solicita mucho el edificio de rectoría en el centro. Los fotógrafos en las graduaciones van y hacen su trabajo pero insisto, nadie debe de tener secuestrado el teatro Calderón ni debe de haber ahí mafia”, añadió.

Ángel Román apuntó que para poder ingresar a las instalaciones del teatro y los demás edificios de la UAZ se debe hacer la solicitud con los términos que se requieren. Incluso por el clima de inseguridad en el estado debe existir un control ya que no puede quedar abierto para todo mundo en el sentido de que si no hay un registro, una identificación previa no se puede permitir el acceso.

“Debemos saber quién entra, en ese sentido debe haber una supervisión mínima, una solicitud con el encargado del teatro quien lleva la agenda y tendrá el control de los fotógrafos pero no se puede tener el teatro exclusivo para una sola persona o para un solo grupo”, remató.