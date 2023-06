La UAZ Está Tranquila, sin Embargo nos Mantenemos Alertas Ante el Clima Violento que Vivimos: Hans Hiram

“Por Fortuna, las Actividades no se han Paralizado”

Por Rubén Palomo Macías

Hans Hiram Pacheco García, Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mencionó a Página 24 Zacatecas que la universidad se encuentra en etapa de evaluaciones por lo que no hay actividad académica frente a grupo y los estudiantes se encuentran en periodo de exámenes, lo que disminuye por completo la movilidad de los universitarios.

“Las actividades académicas continúan en la UAZ, se viene la escuela de verano pero la dinámica principal, donde hay movimiento, es cuando hay clases frente a grupo. Los hechos violentos que han ocurrido en el estado, sobre todo cuando hubo ciertos focos rojos, donde al día siguiente el ánimo de los universitarios se dirigió a resguardarse, de hecho fue la disposición e indicación de nuestro rector, ya que se trató de evitar que estudiantes y docentes no se movieran, después de eso la universidad no está en alarma, no está en pánico”, señaló.

Hans Hiram Pacheco apuntó que las actividades de la UAZ, por fortuna, ya no se han paralizado y en estos momentos la universidad se está enfocando en la parte interna de los estudiantes con cuestiones de salud mental y lo académico.

“Sin embargo continuamos al pendiente, creo que por los tiempos que corren uno debe tener siempre precauciones, confiar en que las instituciones sigan haciendo su trabajo y desde lo individual, en la familia, hacer lo necesario para resguardar la integridad en este caso a los universitarios. Creo que un mensaje importante a los padres de familia es que si bien sus hijos están en buenas manos, cuando están en las aulas, lo referente a la formación que se les está dando la familia misma tiene que estar al pendiente de los hijos, sobre todo en ciertas edades pero que sepan los padres que la UAZ, incluso afuera de las aulas, no nos deslindamos de la responsabilidad social que tiene la institución”, finalizó.