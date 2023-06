“El Gobierno de Zacatecas Está Generando Personas Infelices”, Dice Marcelino Rodarte

“Si no hay Empleo, Alguien los va a Emplear Para Actividades Ilícitas”

Por Nallely de León Montellano

Marcelino Rodarte Hernández, líder del Movimiento de Bases en defensa del Issstezac, lamentó que la entidad continúe en el último lugar en materia de seguridad, turismo, empleo y otros sectores que están generando grandes afectaciones a la sociedad zacatecana.

Ante ello, el activista refirió que el desempleo se está desatando como una nueva problemática derivada de los conflictos que genera “la falta de un proyecto de estado eficiente, bien programado y con todas las políticas que deben de implementarse”.

“Ojalá ya se tocara fondo y este gobierno empezara a escuchar las voces de los que quieren ayudarle para que las cosas funcionen bien en todo lo que tiene que ver; ahí queda claro un gran vacío del gobierno del estado en todo lo que puede generarse en acuerdos incluso con empresarios, con la iniciativa y con todo lo que puede y debe estar obligado el gobierno para salir de ese bache de último lugar en generación de empleos”.

Por lo anterior, urgió al gobernador David Monreal Ávila a trabajar en una estrategia para la generación de empleos y otras fuentes de promoción para el desarrollo económico del estado, ya que, agregó que los servidores públicos encargados de este tipo de situaciones están incumpliendo en la solución de este tipo de situaciones.

“Si no hay empleo, no hay felicidad, no hay paz, y si no hay empleo para los jóvenes y para las mujeres, ahí están los hechos, alguien los va a emplear para cosas no lícitas y eso lleva a toda esta cadena que lejos de solucionarse se incrementa y eso es un indicador de la inseguridad, estamos generando en Zacatecas personas infelices”, mencionó.

Por último hizo un llamado al mandatario estatal para que “pacte y atraiga para Zacatecas proyectos que generen empleo, que lo haga atractivo en lo turístico, la ambición del pueblo zacatecano es el empleo para todos con salarios dignos”.