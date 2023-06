Todo Zacatecas ha Sido Golpeado por el Crimen Organizado: E. Pesci

“Se Invierten Cifras Millonarias y David Monreal no da Buenos Resultados”

Por Nallely de León Montellano

Luego del asesinato de Salvador González Reyes, quien en vida fue representante de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y Transportistas Trabajando por Zacatecas, las organizaciones del gremio transportista y otras han exigido el esclarecimiento de su muerte a puñaladas mediante comunicados distribuidos en las redes sociales.

En este sentido, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, emitió un reclamo público hacia las autoridades del estado de Zacatecas por este lamentable hecho, así como la exigencia de la búsqueda y captura de los responsables de su muerte.

“En Zacatecas urge recuperar la paz y seguridad, no podemos seguir viviendo con el temor a ser víctimas de la delincuencia, por lo que necesitamos que las autoridades competentes lleven a cabo acciones puntuales, efectivas de la mano con la ciudadanía que nos permitan recomponer el tejido social y prevengan que hechos lamentables como el sucedido se sigan presentando de manera impune en nuestro estado”.

Emilia Pesci Martínez, activista zacatecana condenó los hechos mencionados, y lamentó que a la fecha ya no existe un sector poblacional que no sea golpeado por la ola de violencia, donde las víctimas son ajenas al crimen organizado.

Ante ello, refirió que las autoridades están teniendo un comportamiento “inercial” aunado a que “no existen asesores especialistas en temas de seguridad en el estado, se sigue teniendo una política punitiva, y se sigue simulando en el tema de prevención”.

La también abogada recordó el reciente Foro de Prevención de la Violencia organizado por autoridades estatales, en el cual se invirtieron 800 millones de pesos para ser aplicados en el tema de prevención, sin embargo, al día de hoy no se ha visualizado una estrategia clara para la aplicación de los mismos.

“La exigencia de justicia se entiende en este sector, pero es una problemática de todas y de todos, por eso la necesidad de involucrarse como ciudadanía no solamente en el tema de la exigencia, también para generar soluciones conjuntas porque no podemos seguir esperando que las autoridades encargadas simplemente no hagan su trabajo y nos quedemos de brazos cruzados”.

Agregó que, estadísticamente, existe una leve disminución en materia de homicidios dolosos en la entidad, lo cual se debe principalmente al trabajo de la federación; en este contexto, dijo que no existe una política de seguridad desde el gobierno estatal, lo cual es responsabilidad directa del Ejecutivo del estado, David Monreal Ávila.

En el mismo tenor, la Red Nacional de Consejos Ciudadanos (RNCC) emitió un comunicado a la opinión pública, donde también expresaron su solidaridad hacia familiares y amigos de la víctima.

Asimismo, hicieron un llamado hacia autoridades municipales, estatales y federales para que, de manera coordinada realicen las investigaciones correspondientes a la localización y sanción de los responsables.

En el documento señalaron como urgente “que las instituciones velen por nuestros intereses respondiendo de forma contundente a los retos de inseguridad que afectan gravemente al estado de Zacatecas, garantizando la seguridad de los ciudadanos y haciendo justicia a las víctimas”.

Cabe mencionar que a través de Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno, las autoridades estatales manifestaron compromiso de avanzar en las investigaciones, y del mismo modo continuar trabajando en el proceso de pacificación del estado de Zacatecas, sin embargo es pura palabrería, pues los asesinatos continúan todos los días.