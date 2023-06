Mi Jardín de Flores

Impunidad Para los Amigos del David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En Zacatecas urge recuperar la paz y seguridad, no podemos seguir viviendo con el temor a ser víctimas de la delin­cuencia, por lo que necesitamos que las autoridades competentes lleven a cabo acciones puntuales, efectivas de la mano con la ciudadanía que nos permitan re­componer el tejido social y prevengan que hechos lamentables como el sucedido se sigan presentando de manera impune en nuestro estado’: Emilia Pesci Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 11 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡VÁLGAME Dios! Entre los Malos Or­ganizados detenidos ayer sábado por agredir a balazos a elementos de la Policía Metro­politana, se encuentran mujeres, ¿cómo es posible esto?

-EN LA mayoría de las ocasiones las reclutan con amenazas de muerte, al igual que a los hombres, pero no deja de sorpren­der que las mujeres, de una manera u otra, engrosan cada vez más las filas del narco: muchas creen que les llegará el dinero a raudales, pero eso pasa solamente cuando se hacen amantes o esposas de los capos, no con los narquillos, como por ejemplo la Emma Coronel que conquistó al ‘Chapo Guzmán’, o la Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la ‘Reina del Pacífico’, sin embargo no han escapado de caer en la cárcel y a cuantas más no han asesinado como a la esposa del ‘Güero Palma’ a quien, incluso, sus rivales le mataron a sus hijos-.

-¿CÓMO SABE tanto, doña Petra?-.

-PUES leyendo Página 24 Zacatecas, todos los días me lo echo de principio a fin-.

-CUANDO menos -dice don Roberto-detuvieron a tres mujeres que pudieran ser chivos expiatorios, puesto que la policía no mandó fotos de ella ni de las supuestas armas y drogas que en su boletín de prensa enviaron a los medios; o es un montaje o los monos de comunicación social no saben el oficio: deberían de enviar texto y fotos para informar bien a la ciudadanía y como prueba de que están trabajando con resultados, pero está visto que los de comunicación social están muy pen… tontos, porque además no comunican bien el trabajo de la policía, ¿no hasta en las mañaneras muestras fotos de los narcos y armas y drogas decomisadas?

“EN FIN, este gobiernito no da una: de­berían contratar a gente como José Guadalu­pe Soto Landeros, para que les abra los ojos.

No Ceden los Asesinatos

“AYER, a pleno sol, dos hombres que caminaban por la calle Nogales, colonia In­surgentes, en Fresnillo, fueron acribillados a balazos y, a pesar que el doble asesinato fue a plena luz del día, no detuvieron a los asesinos, como siempre sucede en esta tierra donde reina la criminalidad y la impunidad”.

-MMM… don Roberto, si no detienen al Benjamín Medrano Quezada, acusado por la Humbelina Elizabeth López Loera, se­cretaria de la Función Púbkica, de robarle al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), 60 millones 100 mil pesos, a pesar de tener orden de aprehensión, al igual que el Julio César Chávez Padilla y a su vieja la Susi, acusados por el propio fiscal general de Justicia, el Francisco José Murillo Ruiseco, de haber asesinado al abogado Raúl Calde­rón Samaniego, además de haber saqueado su departamento en Zacatecas, menos a los huidizo$ matones a sueldo; y qué decir del ‘RaTello’ que, según el David, robó dos mil 900 millones de pesos de las arcas y ni si­quiera lo han citado a declarar, al igual que el extitular de Protección Civil, el Jeu Ramón Márquez Cerezo, acusado por empresarios de estafarlos con varios millones de pesos, van a detener a los ‘inteligente$’?-.

-NO LOS detienen porque son sus ín­timos amigos, recuerde, doña Petra, que David es parrandero y, como Benjamín es de la farándula, ambos se ponían tremendas borracheras, dicen que, ‘hasta cagar sangre’: nomás imagínese cómo terminaban esas borracheras: David alcalde de Fresnillo, y Benjamín presidente del Patronato de la Feria Nacional de Fresnillo (Fenafre): ‘correteadero de artistas que hacían, cada quien según sus preferencias sexuales y en una de esas, ya picados, hasta intercambios hacían’, es lo que se comentaba de boca en boca en el Mineral aquellos años-.

Las Desapariciones Forzadas

HOY DOMINGO nuestro Diario Pá­gina 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica dos Cédulas de Búsqueda:

LA PRIMERA es la del niño JASÓN AL­BEIRO OVALLE MARTÍNEZ de 13 años, desaparecido en Ojocaliente, Zacatecas, el 9 de junio de 2023.

LA SEGUNDA Cédula de Búsqueda, es de MARÍA DOLORES CHÁVEZ SANTOS de 23 años, desaparecida el 7 de junio de 2023.

LA CRIMINALIDAD persiste, un día baja pero aumenta el segundo día, por eso la exdiputada Emilia Pesci Martínez dice que a pesar de las cifras millonarias inver­tidas en ‘seguridad’, David Monreal Ávila no da buenos resultados, por lo que todo Zacatecas ha sido golpeado por el crimen organizado:

‘EN ZACATECAS -declaró Emilia Pesci- urge recuperar la paz y seguridad, no podemos seguir viviendo con el temor a ser víctimas de la delincuencia, por lo que necesitamos que las autoridades com­petentes lleven a cabo acciones puntuales, efectivas de la mano con la ciudadanía que nos permitan recomponer el tejido social y prevengan que hechos lamentables como el sucedido (el asesinato a puñaladas de Salvador González Reyes, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y Transportistas Trabajando por Zacatecas) se sigan presentando de manera impune en nuestro estado’.

“POR SU parte Marcelino Rodarte Her­nández, líder del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, dijo en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Monte­llano que, por tanta violencia, Inseguridad y desempleo el gobierno de David Monreal está generando personas infelices:

‘SI NO hay empleo, no hay felicidad, no hay paz, y si no hay empleo para los jóvenes y para las mujeres, ahí están los hechos, alguien los va a emplear para cosas no lícitas y eso lleva a toda esta cadena que lejos de solucionarse se incrementa y eso es un indicador de la inseguridad, estamos generando en Zacatecas personas infelices.

‘OJALÁ ya se tocara fondo y este go­bierno empezara a escuchar las voces de los que quieren ayudarle para que las cosas funcionen bien en todo lo que tiene que ver; ahí queda claro un gran vacío del gobierno del estado en todo lo que puede generarse en acuerdos incluso con empresarios, con la iniciativa y con todo lo que puede y debe estar obligado el gobierno para salir de ese bache de último lugar en generación de empleos’.

-¡AY, MADRE Mía!, no creo que don Da­vid haga las cosas mejor que como las viene haciendo, que Dios me perdone, pero don David esta hundido en un mar de soberbia-.

-YO OPINO como usted, madre Teresa, el David no va a cambiar-.

-TENDRÁ que -dice don Roberto- , ojalá y su cambio inicie pronto-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe -.