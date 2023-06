Mi Jardín de Flores

La Geovanna se Pasó de Esnob

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El asesinato de Salvador González Reyes es un hecho lamentable, así como la muerte violenta de cualquier persona, más tratándose de un líder social, no so­lamente líder entre los transportistas. Son hechos que consternan, desconciertan y nos hacen cuestionarnos por el coraje y la facilidad con la que se desaparecen personas’: Sigifredo Noriega Barceló.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 11 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

QUÉ BONITO cuadro: una senadora de la República, por el Partido del Trabajo, doña Geovanna Bañuelos de la Torre, posan­do para la foto del recuerdo con un hermoso perrito greñudito pero muy buen cuidado y bien alimentado, como bien se nota y llamando a ‘combatir el maltrato animal’.

-PUES perdón, madre Teresa, pero a mí no me pareció “bonito ese cuadro”-.

-¿POR QUÉ, doña Petra?-

-PORQUE me parece la Geovanna Ba­ñuelos se pasó de esnob, y porque privilegia a perros de alto pedigrí; pero lo delicado es que privilegie su amor a los animales al ser humano: vienen a mi mente muchísimos niños maltratados, con hambre y frío que no tienen un techo dónde dormir, mientras que la Geovanna posa con un perro fifí al que de seguro alimenta con las croquetas más caras y constantemente lleva al veterinario para cuidar de su salud.

“POR ESO, madre Teresa, no puedo llamarle un ‘bonito cuadro’ bonito cuadro yo llamaría el que usted trabaja sin descanso no para alimentar y cuidar bien a un pinche perro, sino a decenas de niños pobres a los que usted alimenta a diario y usted no se anda sacando fotos para que la gente se entere y la aplauda”.

-POR favor no hablemos de eso, recuer­den: ‘Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha’, y se me hace bonito porque los animales son seres vivos que sienten y sufren como nosotros los humanos, y que bueno que doña Geovanna se ocupe de ellos, ojalá y recogiera y alimentara a todos los perritos y gatitos que andan muertos de hambre por esas calles del Señor; ya habrá quien se preocupe por los seres humanos-.

-PUES yo creo, madre Teresa, que usted, al igual que doña Petra, tienen razón… en parte, pero yo sí privilegiaría a un niño que a un perro por muy bonito que fuera, ya si Geovanna lo hace por esnob o no, es punto y aparte, es su decisión.

“SÓLO una cosa le recordaría a la se­nadora del PT: los perros no votan y ella se debe al electorado, ¿no que amor con amor se paga? Para mí es una frivolidad decir y no hacer, pide respeto para los animales, pero pues no los respeta; privilegia a uno y desprecia a miles que andan muertos de hambre por las calles de Zacatecas: si tanto le preocupan los animales que construya un albergue para perros y gatos en donde coman y duerman felices y sanos-.

El Obispo Noriega, muy Preocupado

-AL QUE noto muy preocupado, y no es por los perros, sino por los seres humanos, es al obispo Sigifredo Noriega Barceló, pues en su clásica rueda dominguera de presa, pide que ‘no acostumbrarse a la muerte ni la vio­lencia’, y lamenta el asesinato a puñaladas del líder transportista zacatecano, Salvador González Reyes-.

-ES RAZONABLE, lo dice y dice bien: ‘Es un hecho lamentable, así como la muerte violenta de cualquier persona, más tratándose de un líder social, no solamente líder entre los transportistas. Son hechos que consternan, desconciertan y nos hacen cuestionarnos por el coraje y la facilidad con la que se desaparecen personas-.

-EN ALGUNAS cosas -tercia don Rober­to- yo no estoy de acuerdo con el Obispón, pero sí en la mayoría de los casos, lástima que en este gobierno predomine la la sorde­ra, la ceguera y la ceguera y la impunidad.

“AQUÍ no hay gobierno, lo que hay una caterva de tiranos dedicados a esquilmar a la ciudadanía que, al igual que el narco, cobra “derecho de piso”, con la diferencia que aunque pagas tus impuestos te hacen la vida pesada al pisotear el Estado de Derecho y dejarte desprotegido, por eso aplaudo las declaraciones del obispón: no podemos acostumbrarnos a que este gobierno se haga pendejo y haga como que no pasa nada o como que “ya está bajando la criminalidad”, que no mame, me molesta de sobremanera que intenten burlarse de la inteligencia de los zacatecanos.

“AYER mismo, en Tacoaleche, a plena luz del día, una pareja de hermanos cami­naba por el centro de la ciudad cuando unos hijos de su pu… (censurado) madre, armados hasta los dientes, asesinaron a balazos al joven y a la hermana se la llevaron sin que nadie pudiera evitarlo, pues por increíble que parezca, no había ni una miserable patrulla a cuadras a la redonda, cuando una policía bien entrenada de inmediato hubiera cerrado carreteras y caminos y peinar la po­blación en busca de esos traidores a la patria, para castigarlos como se merece, ¿cómo es posible que una caterva de criminales supere al supremo gobierno?

“¡POR favor!

“SI SU bronca es con David, como fue con Alex, que la diriman con David no con la población, no la raspen, la sociedad está al margen de sus intereses, dejen que la gente inocente viva en paz, ¡carajo!”.

-TIENE RAZÓN, don Roberto, son proble­mas entre ellos, por eso privaron de la libertad a don Pedro Ávila, primo hermano del gober­nador don David, del senador don Ricardo y de don Saúl, alcalde de Fresnillo; y por cierto no sabemos que negociación pactaron para dejarlo libre después de 12 días de cautive­rio; por cierto no informaron si la camioneta, propiedad del municipio, la regresaron o no-.

-QUÉ VAN a regresar esos ‘RaTellos’, madre Teresa, se parecen tanto que tienen las mismas mañas que este gobierno, hasta parecen siameses, lástima que vivan más tiempo que los auténticos y causen tantos problemas-.

Los Asesinatos de Ayer Domingo

“AYER domingo no sólo se cometió el asesinato del joven en Tacoaleche, sino que en Fresnillo mataron a balazos a otras dos personas: dos hombres que anoche salían de un bar ubicado en el centro de esa cabe­cera municipal cada día más explosiva, se subieron a su vehículo y segundos antes de arrancar los acribillaron a balazos, los dos quedaron muertos. Los asesinos huyeron del lugar ante la sospechosa falta de, al menos, una patrulla, ¿qué diablos hace Saúl por los ciudadanos que pagan impuestos y que man­tienen al cachorro de los Monreal a cuerpo de rey? ¿No que ya no había asesinatos en su feudo?

Las Desapariciones Forzadas Continúan

-PUES como ustedes lo vieron hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, las desapariciones forzadas continúan.

“HOY nuestro Diario publica las Cédula de Búsqueda de:

CAROLINA ESTAFANI RODRÍGUEZ ALEMÁN de 14 años, desaparecida el 10 de junio en Fresnillo, Zacatecas.

LA CÉDULA de YULEISI GALAVÍZ HERNANDEZ de 16 años, desaparecida también en Fresnillo, ese mismo día; 10 de junio del presente año.

ALMA ALEJANDRA NADER COLLA­ZO de 27 años, privada forzadamente de su libertad el 11 de junio de 2023, en Guada­lupe, Zacatecas.

Y EDUARDO MANUEL RIVERA LÓPEZ de 19 años, privado ilegalmente de su libertad el 11 de junio de 2023, en Guadalupe, Zacatecas.

“EN SÍNTESIS: En un día, tres asesi­natos, un rapto criminal de una jovencita en Tacoaleche, dos niñas desaparecidas en Fresnillo y una mujer y un hombre privados de su libertad forzadamente en Guadalupe.

“¿QUÉ LES parece?”.

-¡HORRENDO, simplemente horrendo!-.

-Y TODAVÍA el Pepe Narro, diciendo que la “percepción de inseguridad” va a la baja, que porque él ve mucha gente en las calles, que en Jerez hubo una cabalgata y que las hilachas, y aunque lamenta el ase­sinato del Salvador González, él ve que la gente está recuperando la confianza y que ‘por lo menos las autoridades responsables están actuando, vemos gente en las calles de Zacatecas, vemos los tamborazos, vemos a la gente que se ha volcado a Zacatecas nuevamente, vemos que se está recuperan­do la confianza, no totalmente, tampoco quiero darle carpetazo al tema, pero creo que se ha ido gradualmente recuperándose la confianza’.

-JAJAJA… ¡Ah que Narro, ahora sí que se la jaló! Vamos a ver cuánto le dura su optimismo, jajaja-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.