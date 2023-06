Cada día es más Difícil ser Zacatecano: Verónica

“Te Asesinan, Secuestran, Asaltan y David no Escucha y se Cierra”

Por Rubén Palomo Macías

La presidenta estatal del PAN, Veró­nica Alamillo Ortiz, declaró a Página 24 Zacatecas que el estado está pa­sando por una situación lamentable y complicada en el tema de seguridad, esto debido a la creciente ola de hechos vio­lentos registrados en los últimos años. Aseveró que mientras el gobernador del estado, David Monreal, no atienda, no escuche, no dialogue ni se deje ayudar será muy complicado que la situación de violencia e inseguridad en Zacatecas, mejore.

“Nosotros no concebimos como el gobernador no se ha reunido con la Co­misión de Justicia, Seguridad y la propia Legislatura, hasta el día de hoy no se ha tenido una mesa de diálogo o trabajo ni se ha sentado con los alcaldes de los municipios más golpeados, hablamos de más de la mitad del estado. Vemos al ciudadano de a pie que le hacen cobro de piso, vemos secuestros exprés, secues­tros virtuales, ciudadanos asesinados, extorsionados, asaltados en las pésimas carreteras que tenemos, entendemos la magnitud de lo que se está tratando pero pedimos al gobernador que agilice y abra las puertas de su gobierno para que la situación mejore”, señaló.

Alamillo Ortiz aseveró que el gober­nador debe solicitar más apoyo a las fuerzas federales y si se es necesario que la Marina entre al estado para cambiar la estrategia de seguridad. Reconoció que desde la entrada en funciones del nuevo secretario de Seguridad, Arturo Medina, se han podido apreciar algunos cambios, sin embargo se requiere de más trabajo para alcanzar la paz en Zacatecas.

“De verdad necesitamos más esfuerzo, coordinación y que el gobernador escu­che. Es un tema delicado, no tenemos poco tiempo con la inseguridad, ahí es­tán los registros, lo que sí es que hemos visto que la clasificación de los sucesos es diferente, hoy está más complicado, hay más violencia y es más difícil ser zacatecano”, finalizó.