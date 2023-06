PRIANRD da Banderazo de Salida Rumbo al Proceso Electoral 2024

Carlos Peña Dice que van por la Democracia

Por Rubén Palomo Macías

Los presidentes locales del PRD, Ray­mundo Carrillo Ramírez; PAN, Verónica Alamillo Ortiz y del PRI, Carlos Peña Badi­llo, informaron a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que la alianza Va por Zacatecas se encuentra lista para contender rumbo a las elecciones de 2024.

Carlos Peña Badillo, del PRI, comentó que se han iniciado los trabajos en pro de la democracia y que inicia de manera formal la integración, construcción y consolidación para el estado con los partidos que confor­man la alianza. Aseguró que los partidos aliados buscan contener la destrucción del país y se encuentran juntos bajo una estrategia legislativa frenando mucho el autoritarismo, capricho y ocurrencia con la que hoy se conduce a México.

“No se permitió la reforma eléctrica, la militarización del país y la ten­denciosa reforma electoral. Estamos privilegiando siempre a nuestra nación por arriba de todo, nada ni nadie puede estar arriba de la ley en Zacatecas (sic), estaremos dando puntual seguimiento a la construcción, análisis, discusión y aprobación de la nueva ley del Issstezac. En el PRI, PAN y PRD encontrarán eco y respaldo, la coalición seguirá siendo solidaria con sus presidentas y presi­dentes municipales, no podemos seguir presenciando como son los municipios maltratados por Morena sin presupues­tos, sin obras, sin acciones y en muchos casos sin atención”, señaló.

El presidente del tricolor mencionó que el 2024 ya comenzó y será una muy importante jornada electoral y por ello la coalición da el banderazo de salida. Verónica Alamillo y Raymundo Carrillo concordaron con Peña Badillo en que se han iniciado las mesas necesarias que darán forma al proyecto polí­tico electoral con la directriz que se saldrá a las calles, barrios y colonias a buscar obtener la confianza ciudadana.

“Seremos respetuosos de nuestras mili­tancias, liderazgos y equipos, construir en unidad no significará desplazar ni imponer, revisaremos el modelo de coalición que más se adecúe a nuestras necesidades y circunstancias, tenemos claro que el ad­versario está afuera y son los desastrosos gobiernos de Morena y sus aliados junto a sus lamentables consecuencias a quienes nos habremos de enfrentar por eso insis­tiremos en que en este proyecto pueden y deben sumarse todas y todos quienes coinciden que no vamos bien y que lle­gó el momento de actuar. La puerta está abierta para que militantes de Movimiento Ciudadano (MC), de Nueva Alianza (NA), o de cualquier otros instituto político que estén decididos a no tolerar la sumisión o la complicidad en no tolerar la sumisión o la complicidad en la destrucción y de nuestros estados se sienten a la mesa y se suban a este barco de la oposición congruente y actuante”, finalizó.