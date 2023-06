Mi Jardín de Flores

El de los Chatarreros, Escándalo Nacional

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En Sombrerete, ciudad de 20 000 ha­bitantes que domina el cártel de Sinaloa, sólo el cártel puede vender cigarrillos, o cerveza; los productores de frijol pagan 1000 pesos por tonelada; los compradores de ganado, 400 pesos por animal. Dos de cada cinco negocios cerraron en esa ciu­dad, siendo los más afectados tortillerías, panaderías, taquerías y tiendas de aba­rrotes, o sea, dice Lomnitz, ‘el pequeño comercio, al que se le suelen exigir cuotas de entre 10 000 y 20 000 pesos mensua­les’”: Héctor Aguilar Camín.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 12 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Otro Escandalazo el de los Chatarreros

¡DIOS DE mi Vida, Cuántos Reclamos Para don David! Ahora es el gremio de chatarreros del Estado de México los que le reclaman y exigen la pronta aparición de cuatro de sus compañeros: Jesús Arias Iglesias de 23 años, José Aguilar Rodríguez de 18 años, Joel Aguilar Rodríguez de 45 años y Salvador Robles Becerril de 18 años, dedicados a la compra-venta de fierro viejo para reciclar.

PARA ESO, cerca de 300 comerciantes bloquearon la autopista Toluca-Atlacomulco y el distribuidor del LibramientoBicente­nario-Valle de Bravo, allá en el Estado de México, ‘para exigir la intervención de las autoridades federales en la búsqueda y aparición de los cuatro mexiquenses que desaparecieron en Zacatecas’, como hoy martes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-ES EL coraje que me da: como el David no hace nada para buscar y liberar a esos trabajadores, acuden con mi ‘Cabecita de Algodón’, cuando la responsabilidad es de este gobierno fraudulento, corrupto e impune del David.

“SEGÚN los chatarreros, sus compañeros de oficio vinieron a trabaja acá a Zacatecas y los cuatro desaparecieron del 4 al 6 de junio, cuando llegaron a nuestro estado a recolectar fierro viejo, denunciaron integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores”.

-ME GUSTA que estos comerciantes estén organizados y unidos pues su pro­testa y exigencia tuvo resonancia nacional, situación que nos hace falta a los zacateca­nos: unidad, acción y comunicación, esto hubieran hecho los compañeros. del líder transportista, Salvador González Reyes, asesinado a puñaladas en su oficina la semana pasada.

“SÍ, ANTE la ineptitud de este gobierno, exigen la intervención del gobierno federal:

‘¡ JUSTICIA para todos! ‘¡Señor Presi­dente, cabecita de algodón, escúchenos ‘La Unión hace la fuerza y los encontraremos, esto va para Zacatecas, estarán lejos, pero nunca estarán solos’, escribieron en pancar­tas; la protesta inició a las 8:00 de la mañana y terminó a las 5:30 de la tarde.

“SEGÚN nuestra agencia El Universal, familiares de las personas desaparecidas acudieron a las fiscalías de Zacatecas y del Estado de México, pero hasta ese momento no hay noticia, lamentaron”.

-PUES POR eso solicitan el apoyo de nuestro señor Presidente, don Andrés Ma­nuel López Obrador, pues las autoridades de aquí los ignoran-.

-CIERTO, pero ante el escándalo provo­cado, leo que el Pancho Murillo, fiscal ge­neral de justicia del Estado, envió a nuestro Diario un boletín de prensa afirmando que el miércoles 7 de junio se dio inicio una carpeta por la NO localización de los cuatro mexiquenses quienes, efectivamente, se dedican a la compra de fierro viejo, por lo que de inmediato se desplegaron acciones de búsqueda y se quisieron adornar, como si no los conociéramos; pero los chatarre­ros lo que denuncian es que familiares de las víctimas no tienen información alguna, como tampoco lo tenía la ciudadanía y si no ha sido por esa protesta el Pancho Murillo continuado callado como momia, como también lo hace el David-.

Cada día es más Difícil ser Zacatecano

-LA VIOLENCIA y la inseguridad en Zacatecas es ascendente y la fama que es­tamos ganando es de narcos, en cualquier ciudad, de cualquier estado del país, ven vehículos con placas de aquí y les sacan la vuelta: imponen un miedo atroz por temor a que se desate una balacera, o por miedo a ser secuestrados.

“POR ESO la presidenta estatal del PAN, la Verónica Alamillo Ortiz, declara hoy a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ‘cada día es más difícil ser zacatecano: te asesinan, secuestran, asaltan y David no escucha y se cierra”.

–ESO DE las placas es cierto, por eso el Santo Padre Amaro las dio de baja y las sacó en Jalisco, pero además le recomendaron no venir a Chalchihuites, pues la carretera está muy peligrosa y temen que le vaya a pasar algo malo, por eso de un año para acá, nuestra conversación es por teléfono-.

-ES EVIDENTE que Zacatecas está ar­diendo y no es por el astro rey, sino por tanta criminalidad, porque día con día aumenta, pero nos ocultan muchos crímenes de alto impacto, como por ejemplo la desaparición forzada de los cuatro chatarreros del Estado de México que, si no ha sido por el bloqueo de carreteras aquí no lo hubieran informado, yo estoy de acuerdo con Verónica Alamillo en cuanto a la inseguridad y violencia, en lo que no estoy de acuerdo en lo que dice que ‘cada día es más difícil ser zacatecano’, pues en cualquier situación por muy mala que sea, yo me siento orgulloso de ser za­catecano, lo que sí me avergüenza es tener a un gobernador rajón, que llegó a la Casa de los Perros por medio del engaño pues prometió cosas que él bien sabía no iba a cumplir: regresarnos la paz y la tranquili­dad, combatir la corrupción, acabar con la impunidad y el desempleo.

“PERO además él mismo se defraudó: prometió ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas, pero el destino lo alcanzó y está catalogado como el peor gobernador del país”.

-Y CON otra, don Roberto, en campaña, don David también prometió que su estra­tegia para gobernar Zacatecas se basaría en cuatro ejes:

CAMPO. MINERÍA. INDUSTRIALIZACIÓN y TURISMO.

-PERDÓN, madre Teresa, pero el David también en estos cuatro ejes nos engañó a todos los zacatecanos, el campo está para llorar, la minería en huelga, la industriali­zación ¿dónde quedó? Y el turismo nomás vean como le hace al monje loco el Le Roy Barragán Ocampo, con sus pinchurrientos eventos bicicleteros.

“NO POR nada el David está calificado como el peor gobernador del país, por las encuestadoras más prestigiadas”.

-ESO ES lo que sí me avergüenza: tener el peor gobernador de México, y que no pueda o no quiera meter al narco en cintura: hoy, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica dos asesinatos:

EN LA comunidad de Santa Anita, mu­nicipio de Fresnillo, arrojaron a un pozo el cadáver semidesnudo de una persons, acri­billado a balazos y con huellas de tortura; por supuesto no hubo detenidos.

Y EN Guadalupe, a plena luz del día, arrojaron un cadáver encobijado en un lote baldío, ubicado en la avenida Villas de Guadalupe esquina con Prolongación La Fe, fraccionamiento Villas de Guadalupe, el hecho fue al filo de las 7:00 de la mañana y, por supuesto, en este caso tampoco hubo detenidos.

“POR ESO mismo Verónica Alamillo da la voz de alerta:

‘NOSOTROS NO concebimos como el gobernador no se ha reunido con la Co­misión de Justicia, Seguridad y la propia Legislatura, hasta el día de hoy no se ha tenido una mesa de diálogo o trabajo ni se ha sentado con los alcaldes de los municipios más golpeados, hablamos de más de la mitad del estado. Vemos al ciudadano de a pie que le hacen cobro de piso, vemos secuestros exprés, secuestros virtuales, ciudadanos asesinados, extorsionados, asaltados en las pésimas carreteras que tenemos, entende­mos la magnitud de lo que se está tratando pero pedimos al gobernador que agilice y abra las puertas de su gobierno para que la situación mejore’, pero es tan soberbio que no hace caso a nadie, creo que ni a Ricardo.

Una Guardia Estatal, Jajaja…

Y QUÉ les pareció el Ernesto González Romo, que quiere que se forme una Guar­dia Estatal, cuyo mando único lo tenga el David, jajaja… habrá que hacerle el doping al Ernesto, sospecho que andaba pacheco.

-ESO lo comentaremos mañana, ¿les parece?-.

-CÓMO usted diga madre Teresa, es usted la ley-.

-SÍ, LO comentamos mañana, eso está muy interesante, saldrán chispas-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santisima de Guadalupe-.