Villanueva Tiene la Suficiencia Para ser el Séptimo Pueblo Mágico del Estado: Le Roy

“Reúne Todos los Requisitos”

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de Turismo del estado, Le Roy Barragán Ocampo, informó a Pági­na 24 Zacatecas que se ha presentado el expediente técnico para solicitar que el municipio de Villanueva sea nombrado el séptimo pueblo mágico de Zacatecas ante la comisión de Secretaría de Turismo federal y solamente queda esperar la resolución, la cual podría tardarse entre un mes o mes y medio.

“Por lo que nos dijeron, no va más allá de ese tiempo y, por el momento, ya no se puede ingresar algún otro documento más, ha sido revisado y ha sido integrado debidamente de acuerdo a la convocatoria y a sus cláusulas. Estamos esperanzados a que sea declarado pueblo mágico en virtud de que reúne los requisitos y que no faltó ningún documento que pudiera adolecer el expediente técnico y que nos cause motivo de descalificación. Estamos seguros que va completo”, expresó.

El secretario apuntó que se realizaron consultas previas y se sostuvieron varias reuniones en el municipio de Villanueva elaborando el expediente para coincidir con la convocatoria y no se tuviera ningún error. El expediente fue entregado el jueves de la semana pasada y la convocatoria cerró al día siguiente.

“Al ver las características de este pueblo que tiene sitio arqueológico, tiene exha­ciendas, tiene hoteles, tiene un santuario religioso, una ruta de gastronomía impor­tante, es la tierra de un famoso artista que le dio nombre a México y que mucha gente lo recuerda (no dijo el nombre) y lo admira, con todas esas características creemos que el pueblo tiene la suficiencia para ser un pueblo mágico”, añadió.

Finalmente el secretario apuntó que se continuará insistiendo en que Villanueva pueda entrar en la categoría de pueblo má­gico y señaló que hay otros municipios de Zacatecas que han levantado la mano para ser inscritos en la lista.

“Está Villa González, Sain Alto y otros más que quisieran estar en esa lista, nosotros estamos concentrados en lo de Villanueva por lo que les comento, nos interesa mucho hacer la ruta hasta Tabasco, donde está el cristo monumental. La ruta quedaría hasta la tumba de don Antonio y doña Flor. Cree­mos que es una región muy fértil para los visitantes y el turismo”, remató.