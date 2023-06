Mi Jardín de Flores

Es una Jalada lo de la Guardia Estatal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En el tema de minería se está des­atando un conflicto que puede pasar a mayores niveles, algo riesgoso en muchos sentidos como la seguridad interior y en materia económica afectando a miles de familias que directa, e indirectamente, dependen de la minería’: Raymundo Carrillo Ramírez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 13 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tan­to te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Desorientado Ernesto González

TENEMOS en el tintero un tema pen­diente, ¿verdad?

-SÍ, MADRE Teresa, la creación mafufa de una Guardia Estatal propuesta por el Ernesto González Romo, con financia­miento estatal: una inversión inicial de cinco mil millones de pesos y que estaría al mando del David, jajaja; como decimos en Chalchihuites: ‘¡no mames!’, si el ‘agarra nalgas’ no puede con la chamba que tiene, ¿por qué darle más trabajo?

“PORQUE según el Ernesto, hay que frenar el incremento de policías asesinados en Zacatecas y que por eso se está trabajan­do una Ley para crear una Guardia Estatal, que será presentada en el siguiente periodo ordinario para ‘brindar mayor protección a los policías locales’”.

-O SEA -toma la palabra don Roberto: ¿El Ejército Mexicano, la Guardia Na­cional y los policías de los tres niveles de gobierno valen madre?-.

-PUES ESO es lo que el Ernesto da a en­tender que porque ‘existe un gran proceso de degradación en materia de seguridad, debido a la complejidad que esta situación representa porque además faltan protocolos que permitan brindar una protección ade­cuada a los policías:

‘ES UNA Ley compleja para crear una Guardia Estatal, es muy complejo porque necesitamos tener una policía confiable, pero también, necesitamos darle confianza y protección a los elementos que trabajen en ella; hoy, la verdad, es que los policías municipales, estatales y ministeriales, no solamente no gozan de la confianza de la ciudadanía, sino que tampoco gozan de las condiciones mínimas para poder desempeñar su trabajo con eficiencia’.

-PUES tan sencillo como la capacitación de los uniformados, pero no la creación de otro costoso Frankenstein; aquí hemos co­mentado que lo fundamental o primordial es limpiar las policías, ¡carajo! Son muchos los que están coludidos con el narco, se nota claramente, por otra parte crear una Guardia Estatal que los cuide está muy jalada de los pelos-.

-PUES se nota que el Ernesto no sabe lo que quiere porque se le hace bolas el engru­do y finaliza declarando a nuestra compa­ñera Nallely de León que ‘necesitamos más recursos en patrullas, en equipamientos, en chalecos, en personal capacitado para en­frentar el tema de la inseguridad, tenemos pocos recursos y los estamos dispersando, lo que buscamos es que tengamos una sola corporación fuerte …

-¿CÓMO una sola corporación, no que es para cuidar a los policías?-.

-PUES es lo que dijo inicialmente, lue­go se sacó eso de la manga y subrayó lo de una sola policía fuerte que administre todos los recursos que llegan en materia de seguridad desde la federación, y que desde el presupuesto del estado podamos reforzar esa corporación brindándole herramientas suficientes para que tenga inteligencia, formación, capacitación, todo un equipo de protección y seguridad, videovigilancia, cámaras corporales y darle mucho más elementos de protección, no solamente a los elementos, sino también a la propia ciudadanía’, así lo dijo-.

-NOOO… pues sí que andaba grifo, se van a necesitar más de cinco mil millones de pesos, ¿pero ustedes creen que David los vaya a soltar?-.

-NAAA… es más marro que la fregada, ahora ya anda diciendo que no tiene dinero para pagar a los maestros su aguinaldo, pero estamos en junio y faltan seis meses para diciembre y ya le está llorando a mi ‘cabecita de algodón’ para que se los suelte, meterlos a plazo fijo y quedarse con los intereses como lo hacía ‘El Monris’ cuando era gobernador.

“POR OTRA parte, el Ernesto no sabe ni lo que quiere: primero dice que una Guardia Estatal para cuidar a los policías y luego dice que ‘la Guardia Estatal supliría a todas las corporaciones policiacas, yo creo que se las tronó’, o andaba ebrio o crudo, vayan ustedes a saber; con otra: si el David no puede resolver las broncas que tiene ¿creen ustedes que pueda con la nue­va policía?, yo creo que lo que el Ernesto busca son reflectores”.

-PUES que reaviva el problema multi­millonario de la Estafa Legislativa, que huele a impunidad, son decenas o cientos de millones de pesos que robaron al erario en el gobierno de don Alejandro, con el que compró decenas de conciencias.

Dicen que Ayer Hubo Saldo Blanco

-ME DA muchísimo gusto que ayer a nadie le hayan arrancado la vida: ojalá y sea el inicio de una seguridad y paz verdadera, demos gracias a nuestro Padre Dios-.

-PUES ojalá no nos estén ocultando asesinatos, pues en este gobierno son muy dados a hacerlo, pero las Cédulas de Búsqueda nos dicen que no cesan las desapariciones de zacatecanos como LUIS FERNANDO CASTAÑÓN MORENO de 16 años que desapareció el 3 de junio del presente año en Jerez, Zacatecas.

“Y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ de 35 años, desaparecido el Fresnillo, Zacatecas, ayer martes 12 de junio.

“TODOS los días hay desaparecidos de todas las edades, sexo y de nivel social y son pocos los que regresan salvos y sanos en esta tierra de impunidad.

“TANTA impunidad que el abogado Jorge Rada Luévano denuncia ante nues­tro Diario Página 24 Zacatecas, que ‘se han ganado dos mil 500 demandas de amparo para que los pensionados y jubila­dos reciban ya sus pensiones y aguinaldos retrasado pero no obstante no los han recibido. ‘El instituto no está quebrado, tiene la reserva técnica, hay muchísimo de dónde resolver el conflicto de fondo’, pero el instituto burla la ley, dice por su parte el líder Marcelino Rodarte Hernández.

-POR SI fuera poco, don Raymundo Ca­rrillo Ramírez asegura que en el gobierno de don David Monreal todo está mal, pues no se ve que no gobierna con la Cuarta Transformación, ni con la nueva gober­nanza pero sí con corrupción e impunidad, porque ‘ahora resulta que en Salud están saliendo a flote las circunstancias de los malos manejos financieros, de los malos manejos del personal y que están resul­tando en afectar mucho la credibilidad, poca, que tenía el gobierno de la Nueva Gobernanza: David Monreal Ávila.

‘ADEMÁS –continúa don Raymundo-seguimos con la educación, resulta que tenemos una secretaria de Educación que en lugar de afrontar circunstancias con la legislatura está procurando seguir el camino más difícil, el jurídico, con las condiciones en que ella se vio. La produc­ción en el campo estamos nuevamente de que se vuelve a desnudar la fragilidad de nuestro gobierno porque estamos en una temporada dura donde no hay agua y las temperaturas están siendo anormales, no se ve que el gobernador se esté preocupando por esas causas: David no tiene ninguna prioridad para el desarrollo de Zacatecas’.

-TAN CLARO que el David continúa siendo el peor gobernador del país-.

-PERO NO es todo porque también tiene el problemón de la minería, y ahora el Fren­te Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior (FNSEMS) anunció un paro de labores por tiempo indefinido si no le cumplen con el aumento salarial de 8.2% y las medidas del bienestar anunciadas por el Presidente López Obrador; otra bronca más en el feudo de David-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.