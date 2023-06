“El de David Monreal es un Gobierno sin Rumbo”

Sigue la Violencia, no hay Inversión ni Turismo: José Juan Mendoza

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local José Juan Mendoza Mal­donado, apuntó a Página 24 Zacatecas que el estado continúa viviendo violencias cotidianas que no se han podido superar ni avanzar en la gran demanda ciudadana, la de aminorar la inseguridad que prevalece, además el tema de inseguridad ha lastimado a todos los sectores de la vida económica, pública y social de Zacatecas.

“Tenemos una economía comprimida sin posibilidades de atraer inversión productiva, hace días mencionaba que el estado vecino de Coahuila acaba de atraer inversiones en fabricación de autopartes, el desarrollo del sector automovilístico, fabricación de tractocamiones, inversión productiva que ha sido posible gracias a que el estado pudo aminorar los temas de inseguridad. Nosotros no estamos en condiciones de atraer una inversión importante para Zacatecas y a eso hay que sumarle el tema del turismo que también está muy comprimido”, comentó.

El legislador señaló que pareciera que las autoridades quisieran sacar conclusiones optimistas del tema de la seguridad, sin embargo la realidad no cuadra con lo que se vive, con una narrativa que se empeña en querer vender que la inseguridad está disminuyendo, sin embargo los hechos en carreteras, vías públicas y en otros munici­pios sacan a flote los hechos de violencia.

“La situación sigue siendo grave, el tema de la inseguridad no pareciera estar en la agenda pública del gobernador David Mon­real y no tiene la importancia que debería. Sería importante que él nos dijera, a un año y 9 meses, cuál es el rumbo de su gobierno porque, yo lo he dicho, dilapidaron todo, dilapidaron el bono electoral, los niveles de aceptación siguen siendo sistemáticos en el último lugar. Eso obviamente nos pide o nos hace un llamado para conocer lo que prio­riza el gobierno, veo que hay un naufragio, no hay claridad y hay una vida pública en niveles de descomposición grave, no hay prioridades que nos ayuden a entender la lógica de este gobierno”, finalizó.