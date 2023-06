Alcalde de Momax, en Contra de Homologar Sueldo a sus Policías

“No Deben Ganar Igual que los de Fresnillo, que es más Peligroso”

Por Rubén Palomo Macías

Salvador Cabral Mota, presidente mu­nicipal de Momax, aseveró a Página 24 Zacatecas que no está de acuerdo con el aumento y homologación de sueldos de los policías municipales debido a que el mu­nicipio no cuenta con el presupuesto para realizar el aumento de sueldo. Señaló que si se hubiera presupuestado la propuesta desde el inicio del año sin algún problema se hubiera obtenido el recurso del Fondo 4, que su principal finalidad es el apoyo y equipamiento de la Seguridad Pública.

“En la reunión le comenté al secreta­riado y cuestioné por qué se hacía hasta ese momento, desde mi punto de vista ya es tarde, si quieren hacer algo creo que se tiene que hacer al inicio del año para nosotros poderlo presupuestar porque nuestro Fondo 4 es muy pequeño en el municipio, es pasadito de un millón de pesos y de pronto nos dicen que vamos a subirles el sueldo poniendo la mitad, a nosotros sí nos pega. Les comenté a los policías que nosotros los apoyamos, es un beneficio para ellos y al final de cuenta dan la cara a la ciudadanía pero sí les dije que iniciando el año lo presupuestamos del Fondo 4, si el secretariado sigue con la misma dinámica”, señaló.

El presidente agregó que se quieren homologar los salarios a 12 mil pesos a cada elemento pero no se entiende como un elemento de Fresnillo va a ganar lo mismo que uno de Momax y en esa parte no se coincide con la idea de la homolo­gación de salarios.

“Los directores ganarán mil pesos más, o sea 13 mil pesos, imaginen quien va a que­rer estar a cargo de la corporación cuando básicamente todos los compañeros ganan igual y el director solamente mil pesos más. En este caso nosotros tenemos ocho elementos, Tlaltenango es 20 veces más grande que Momax y obviamente la gente se va a querer ir a trabajar a Momax donde estamos muy tranquilos ganando igual que los elementos de Tlaltenango. Desde mi punto de vista no está bien planteado y debería hacerse por zonas, ganando más es donde existen más riesgos”, apuntó.

Salvador Cabral reiteró que no coincide con la homologación de salarios, sin em­bargo se apoya a los elementos y recalcó que es más justo que los elementos poli­ciacos de Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas y otros ganen mucho más que los de mu­nicipios pequeños, tranquilos y similares.

“Nunca he visto que un policía de Mo­max venga a Zacatecas, la iniciativa es buena pero se debe analizar un poco más y no aventar la propuesta así, desde mi punto de vista no se me hace bien eso. Mi comandante anda ganando alrededor de cinco mil pesos quincenales, los ele­mentos ganan alrededor de cuatro mil pesos quincenales y nosotros les hemos ido subiendo el salario, ahorita no hay dinero que alcance”, finalizó.