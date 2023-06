Varela: Turistas se Alejan de Zacatecas por Desconfianza

“La Inseguridad en el Estado es Culpa del Gobierno”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal, Miguel Varela Pi­nedo, declaró a Página 24 Zacatecas que la percepción del estado, por parte del resto del país, continúa generando desconfianza, por lo que los turistas no se atreven a viajar al territorio zacatecano. Apuntó que los habitantes de los estados colindantes coinciden en comentarios negativos, en las elecciones del estado de Coahuila se señalaba que si se quería un estado inseguro se debería votar por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Es muy triste que esa visión sea la que se tenga hacia nosotros como estado, esa no es la manera de ser de nosotros, de nuestros paisanos, de nuestra gente, es algo que tenemos que ir erradicando y para poderlo hacer tenemos que mostrar a la gente que el próximo año Morena des­de Zacatecas no nos puede ganar nueva­mente. Lamento lo que sigue sucediendo y lamento que el gobierno del estado no tenga tiempo en la agenda para solucionar estos problemas, nuestro gobernador, lo digo con mucho énfasis, el fin de semana pasado se dedicó a activarse en entregar pelotas de beisbol evadiendo cualquier tema de seguridad que ha sucedido en ese municipio”, señaló.

El diputado añadió que los hechos violentos continúan en la capital del estado, Guadalupe y Fresnillo, además de que se juega a la simulación ya que se ha querido vender que existe un problema interno entre los miembros de la familia Monreal y ahora con una llamada del presidente de la república se ha solucionado todo eso.

“Que la gente del estado no se olvide que la inseguridad que está viviendo Zacatecas, que el mal gobierno que está teniendo es por culpa de ellos, quienes están encabezando. No podemos permitir que el próximo año se les siga dando esa confianza, están jugando con la gente, al momento de los acuerdos ahí se acabaron los pleitos y eso no se vale, no está bien jugar con las necesidades ciudadanas. Que no se nos olvide que hay funcionarios de Morena prófugos de la ley y que hay fun­cionarios de Morena que están haciendo actos de corrupción”, finalizó.