“Existe Mucha Preocupación por el Clima de Inseguridad”

A David Monreal su Gabinete no lo Apoya: Peña

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, comentó a Página 24 Zacatecas que existe mucha preocu­pación por el clima de inseguridad que se percibe en todo el estado zacatecano. Apuntó que no terminan de resolverse los problemas a pesar de los esfuerzos que ha realizado el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina.

“Yo lo he reconocido públicamente, se nota una dinámica distinta por parte del secretario de Seguridad, sin em­bargo no termina de aterrizarse lo que todas y todos queremos que es vivir en paz, salir sin miedo a las calles, que los negocios puedan abrir, que en las carreteras se pueda circular. Tenemos preocupación y, por supuesto, que nosotros haremos la parte que toca con nuestras diputadas y diputados, nuestras presidentas y presidentes municipales han mostrado toda la disposición para la coordinación, no termina de haber comunicación, organización ni estrategia para poder enfrentar una de las peores crisis del país”, aseveró.

El dirigente del tricolor señaló que el gobernador del estado, David Mon­real, toma sus decisiones y la forma en la que conduce al estado, sin em­bargo existen muchas personas en su equipo que no le ayudan a llevar por mejor puerto a Zacatecas y aseguró que no solamente se trata de un tema de actitud personal.

“Vemos un gabinete que no acompa­ña al gobernador que no lo acompaña en los retos que tiene el estado, vemos como lejos de solucionar problemas se los generan, vemos como lejos de dar atención polarizan, vemos como lejos de brindarle respuesta y solución a la ciudadanía pues buscan como confrontar, como conflictuar o como no atender. Eso no puede pasar en Zacatecas y sin duda es un tema que tiene que atender el gobernador del estado para que podamos hablar de un estado distinto por lo que resta de su sexenio. Tiene que corregir muchas cosas pero está en su cancha y él toma las decisiones, él sabrá cuál es el rum­bo que le quiere dar al estado y con qué equipo se lo está dando”, finalizó.