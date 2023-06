Mi Jardín de Flores

Fue el Narco

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas es una entidad en la que el gobernador ocupa un vergonzoso último lugar de aprobación, aquí solamente crece la pobreza y el desempleo’: Zulema Santacruz Márquez

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 17 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Fue el Narco, el Incendio de la Ford no fue Accidental

“¿VIERON la fotografía de la camioneta incendiándose a mitad de la carretera federal 54?”

-SÍ, ES impresionante-.

-YA PARA qué llegaban los bomberos, si el fuego ya casi había devorado el vehículo-.

-ES EVIDENTE de que quien la incendió fue el narco: la estacionaron mero en medio de la carretera, le echaron gasolina y le prendieron fuego; el narco está imbatible, ya dos que tres monitos de esos ponen en jaque a la policía que nomás no los detiene, con razón David Monreal dice que son muy “inteligentes”, tan “inteligentes” que la Fiscalía informa que están investigando si el incendio de la Ford incendiada en la carretera federal 54, a la altura del kilómetro 244+500, fue provocado o accidental: que no mamen, claramente se ve que fue intencional: la quemazón inició de atrás hacia adelante como se aprecia en la foto y no tenía que estar la camioneta atravesada al centro de la cinta asfáltica ¡a otro perro con ese hueso, el narco los trae bien jodidos, los burla todos los días!-.

Las Desapariciones Forzadas

“AYER comentamos que no se había publicado ninguna Cédula de Búsqueda y que ojalá y esa fuera la señal de una disminución importante de desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, pero hoy al leer nuestro Diario Página 24 Zacatecas, veo que fue una ilusión pasajera y que el narco no para de llevarse a zacatecanos a otros estados; hoy, las Cédulas de Búsqueda son de:

1.– MARTÍN ORLANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ de 14 años, desaparecido en Guadalupe, Zacatecas, el 11 de junio de 2023.

2.– YARELI ROJAS FIGUEROA de 22 años, desaparecida en Loreto, Zacatecas, el 11 de junio de 2024.

3.– JUAN CARLOS CARRILLO DEL MURO de 50 años, privado ilegalmente de la libertad en Guadalupe, Zacatecas, el 16 de junio de 2023.

4.– JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ RODRÍ- GUEZ de 22 años, privado ilegalmente de la libertad en Guadalupe, el 16 de junio de 2023.

5.– LUIS LUNA REVILLA de 34 años, privado ilegalmente de la libertad en Guadalupe, Zacatecas, el 16 de junio del presente año.

6.– DANIEL DE JESÚS MARTÍNEZ VARGAS de 23 años, desaparecido en Villanueva, Zacatecas, el 2 de abril de 2023.

7.– ADRIÁN IBARRA OLIVA de 28 años, privado ilegalmente de la libertad en Guadalupe, Zacatecas, el 16 de junio del presenta año.

8.– JUAN ERNESTO MARES HERNANDEZ de 25 años, privado ilegalmente de la libertad en Guadalupe, Zacatecas, el 16 de junio de 2023.

“SON OCHO Cédulas de Búsqueda de un trancazo, entre desaparecidos y privados ilegalmente de la libertad; me llama la atención que si no es por las Cédulas de Búsqueda, la sociedad ni se enteraría, pues la Fiscalía no reporta nada de esto. Estamos fritos con este gobiernito que nomás se la pasa a risa y risa, como dice Enrique Laviada y enseñando la mazorca.

“POR OTRA parte, los asesinatos no paran: en Fresnillo, en la madrugada de esté sábado, fue asesinado un hombre en la calle Río Papaloapan, colonia del Valle, en esa cada vez más violenta e insegura cabecera municipal. Por supuesto, no hay detenidos.

“Y EN la capital del estado, en la calle Luis de la Rosa, colonia Benito Juárez, un hombre fue baleado a quemarropa y se encuentra muy grave en el Hospital General. Obvio, tampoco hubo detenidos: la policía no agarra ni “un golpe de calor”, jajaja”.

Palabras Fuertes, Pero Certeras

LA SEÑORA diputada por el PRD, doña Zulema Santacruz Márquez, fue clara y contundente al declararle, a nuestra compañera reportera, Nallely de León Montellano, que ‘mientras los estados vecinos crecen en su economía año, con año, en Zacatecas lo único que crece es la pobreza el desempleo’, y ni cómo desmentirla, sí además declaró otra gran verdad: ‘David Monreal ocupa, en todo, un vergonzoso último lugar’, ¿qué opinan ustedes al respecto?

-LEÍA CON mucha atención, madre Teresa, la entrevista y ahora sí que la Zulems Santacruz dijo puras verdades: ‘Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Durango entre otros crecen signifi cativamente año con año, mientras que Zacatecas continúa inmerso en una crisis total’, y después de eso fue cuando expresó, esa frase dolorosa pero cierta:

‘ZACATECAS es una entidad en la que el gobernador ocupa un vergonzoso último lugar de aprobación, aquí solamente crece la pobreza y el desempleo!-.

-A VER, doña Petra, conociendo cómo es David, ¿por que dice ‘esa frase dolorosa’, si se la tiene bien ganada?-.

-PORQUE yo, igual que la madre Teresa y usted apoyamos su campaña electoral a la gubernatura al cien, asegurando a toda la gente que sería un buen gobernador y que metería a la cárcel al ‘RaTello’ y lo robado sería devuelto al pueblo y anduvimos en friega por todo Chalchihuites diciendo que votaran por David y es hora que muchas de mis amigas, marchantas y amigos me hacen bullying diciendo ¿qué onda con su ‘Deivis’? No que iba a ser buen gobernador, que nos iba a regresar la paz y la tranquilidad y que combatiría la corrupción y enterraría la impunidad?, jajaja’.

“Y TODAVÍA me echan carrilla con eso, entonces por eso digo que es una ‘frase dolorosa’, porque pues no cumplió, y así se los digo a mis reclamantes: ‘Nos falló el maldito, nomás se subió al ladrillo y se mareó, resultó peor que el ‘RaTello’, no obstante me siguen echando carreta.

“HASTA el Carlos Peña, presidente estatal del PRI, que se ha caracterizado por se un chavo ecuánime, hoy reconoce que el David sigue sin dar buenos resultados, pero culpa a su gabinete, aunque reconoce que dos si han dado más o buenos buenos resultados: el Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del Estado y el Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, de ahí en más puro cartucho quemado, comenzando por el Le Roy, y el Rodrigo Castañeda Miranda, el primero no logra atraer turismo y el segundo a puro calentar nalga y nada de atraer inversiones: se nota que el David no sólo no sabe dónde está sentado, sino que está demostrando que no tiene don de mando: ni hablar, el David nos salió sello-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.