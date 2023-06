Lo Ejecutan en la Colonia Miguel Hidalgo; y Balean a un Hombre en la Calle Del Bajío

Obvio, Sucedió en Fresnillo y no hay Detenidos

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Miembros de la delincuencia organizada e “inteligente” llegaron a la calle Valladolid, colonia Miguel Hidalgo, y le dispararon a corta distancia a un hombre que se encontraba en su domicilio, el cual cayó al piso con sangre en diferentes partes de su cuerpo, mientras que los criminales abandonaban el lugar con sospechosa tranquilidad .

Anoche, en esta ciudad cada vez más peligrosa y letal, se activó el código de alerta en cada una de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, luego de que vecinos reportaron los balazos al Sistema de Emergencia 911.

Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional y del Ejército Nacional quienes confirmaron el reporte y no se permitió el acceso a ninguna persona “para evitar la contaminación de la escena del crimen”.

Al ver a la persona herida de bala se pidió la presencia de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes al momento de revisar a la persona dentro del domicilio se percataron que ya no tenía signos vitales, por lo que lo cubrieron con una sabana blanca y se retiraron del lugar.

Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), acudieron para realizar la indagacioo de campo y abrieron la carpeta “sin detenidos”, por el delito de homicidio doloso en contra de quienes resulten responsables.

Un Baleado

Anoche, en la calle Del Bajío, colonia del mismo nombre, vecinos reportaron balazos y de inmediato se generó la movilización de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno.

Pidieron la presencia de los Cuerpos de Urgencia para que atendieran al herida de bala y poco después llegaron paramédicos del departamento de Bomberos y Protección Civil, quienes al momento de su arribó auxiliaron a la persona herida de bala y la trasladaron al Hospital General.

De los frustrados asesinos a sueldo no se tienen mayores datos, ya que la agresión armada se suscitó en una zona muy oscura y no hay testigos del hecho violento, por ende no se tienen mayores características de los criminales.