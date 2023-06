“El de David Monreal, es un Gobierno de Malos Resultados”

Los Negocios Siguen Cerrando por la Inseguridad: Adán González

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente estatal del FPLZ, aseguró a Página 24 Zacatecas que las acciones demuestran más que mil palabras e invitó a que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, haga una reflexión con base a lo que la gente percibe, piensa y a los malos resultados que se están entregando a la sociedad zacatecana.

“Es una realidad que los resultados no son los que se esperan de este gobierno, no quisiera seguir contribuyendo en este sentido porque las autoridades dicen que es una cuestión de visión, una cuestión donde no se reconoce que hay mejoras y dicen que uno le abona más al decir que hay un Zacatecas inseguro pero lo que es una realidad es que las cosas para la gente siguen mal. Los negocios siguen yendo mal, cierran, la percepción del estado no cambia y el gobierno tiene que reconocer que es su responsabilidad”, aseveró.

González Acosta apuntó que se pueden presentar algunas estadísticas de que el gobierno pudo mejorar algunas aristas, pero la confianza de la gente no ha cambiado y eso seguirá afectando la imagen de las autoridades. El eje principal es que el gobierno debe trabajar porque ese es su trabajo y se debe buscar que las estadísticas que presentan las autoridades se reflejen de forma real a la sociedad.

“Aquellos dicen que es cuestión de percepción pero mucha gente sigue viendo que las cosas están mal y así nos está yendo. Creo que los compañeros del gobierno intentan salir adelante pero ese trabajo se cae cuando le preguntas a la gente, se puede decir que se están haciendo acciones pero creo que hay muchas cosas que no se están atendiendo bien, por ejemplo el campo, la inseguridad y otras áreas más donde veo un gobierno muy relajado, un gobierno con muchos problemas”, remató.