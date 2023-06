La Violencia y la Inseguridad Siguen en Carreteras: Obispo

“También las Extorsiones”

Por Rubén Palomo Macías

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, hace un llamado a través de Página 24 Zacatecas para no perder la memoria como un impulso a un futuro más humano, amigable y pacífico. Agregó que no ha tenido información reciente sobre amenazas a miembros de la iglesia por parte del crimen organizado en hechos personales, sin embargo se han registrado extorsiones telefónicas y continúan los retenes carreteros.

“Sigue habiendo lugares un poco más peligrosos, sigue habiendo desconfianza en las carreteras, lo que ha cambiado es nuestra actitud ante esas situaciones, antes sí nos paralizaban, ahora ya sabemos cómo hacerle frente y como entrar en contacto con estas realidades. También sabemos cómo entrar en contacto con esta gente que hace el mal, no me refiero a pactos porque suena mal, me refiero a saber que esta gente te respete y que esta gente aprenda a respetar a los demás”, comentó.

El obispo añadió que tiene programadas visitas en el mes de agosto a lugares donde hubo desplazamientos en el municipio de Jerez en un plan de convivencia, intercambio de experiencias y como llegar a encontrar el apoyo para superar los vacíos que han quedado construyendo algo nuevo.

“Estoy muy agradecido con cada sacerdote porque nadie me ha pedido un cambio de residencia por miedo, todo mundo sabe lo que tiene en las manos, son gente entregada y tienen mis respetos porque son los únicos que se han quedado para apoyar a la gente”, agregó.

Sigifredo Noriega apuntó que no cuenta con datos concretos en el registro de extorsiones pero aseguró que existen, además señaló que los retenes existen, son visibles e incluso se ha llegado a suplir a las corporaciones policiales.

“Hay que aprender a vivir de otra forma teniendo el peligro ahí, pienso que es sobrevivencia en muchos sentidos. Las autoridades deben tener más datos, los reportes nos llegan por los mismos habitantes, son quienes nos platican, a veces tú pasas y los detectas de qué grupo son, a veces están muy obvios en su indumentaria o por la historia que tienen en ciertos lugares. El problema está ahí, quizá ha variado la intensidad, quizá no haya tantos acontecimientos mediáticos fuertes e impactantes pero la situación está ahí”, finalizó.