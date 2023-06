Mi Jardín de Flores

Tenemos un Gobierno Mentiroso, Canalla e Impune

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Se están viendo muchos problemas con las despensas y el programa de pro­ducción para el Bienestar ya que existen muchas personas que han quedado fuera de estos programas; es lamentable que cerca de 50% de los productores rurales están fuera del programa de producción teniendo registros de personas falleci­das, que han emigrado y muchos de los productores que siguen laborando en el campo no son contemplados’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 19 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Ahora José Narro se va Contra Verónica Díaz

AHORA ES don José Narro Céspedes, senador de la República el que denuncia el mal manejo de las despensas alimenticias, por parte de la señora Verónica Díaz Robles, delegada de Programas de Bienestar del Gobierno de México.

SI NO mal recuerdo, don Andrés Manuel López Obrador era Presidente de México elec­to cuando nombró delegada a doña Verónica Díaz, y la instrucción precisa fue de ‘visitar casa por casa los 58 municipios del estado, con el fin de escuchar las necesidades que cada familia tenía y actualizar los padrones de beneficiarios, para dar eficaz cumplimiento a todos los programas sociales de carácter uni­versal que emprendería el gobierno federal’.

PARA AUXILIARLA en su importante labor, el estado se dividió en seis regiones territoriales y doña Verónica ex de Monreal Avila, nombró a igual número de subdele­gados:

REGIÓN Fresnillo: el señor Herón Rojas Vega.

REGIÓN Río Grande: el señor Jaime Manuel Esquivel Hurtado.

REGIÓN Jerez: el señor José Luis Gon­zález Orozco.

REGIÓN Guadalupe: la señorita Priscila Benítez Sánchez.

REGIÓN Jalpa: la señorita Maribel Vi­llalpando Haro.

REGIÓN ZACATECAS: Carlos Alberto Zúñiga Rivera.

NO SÉ si continuarán los mismos subdelegados, pero ya va para cinco años que inició este proyecto tan noble como necesario y todavía doña Verónica no pone orden en Zacatecas.

-¡AH! -exclama doña Petra- pero que tal que la Verónica, cuando va a entregar los apoyos federales, invita al David para que éste los entregue como si fueran estatales, ¡par de gandallas!-.

-PERO ni así -toma la palabra don Rober­to- logran que David crezca en aceptación: sigue siendo el gobernador peor evaluado del país; además, yo les aseguro que los beneficiados saben que son apoyos del Pre­sidente López Obrador, no del gobernador David, de quien dicen ‘no le daría ni agua al gallo de la pasión’; por cierto, madre Teresa, ilústreme ¿a qué se debe lo del ‘gallo de la pasión?’-.

-CUANDO Jesús se dirigió a San Pedro, le dijo: ‘Antes de que cante el gallo dos veces me negarás tres’, cosa que sucedió, de ahí surgió el gallo de la pasión’.

-A PROPÓSITO de traidores, madre Teresa -dice doña Petra-, el ‘Monris’ fue con toda su plebe a visitar a la Virgencita de Guadalupe en la Ciudad de México y ayer a Plateros a visitar al Santo Niño de Atocha, y amenaza ir a Guadalajara a visitar a la Vir­gen de Zapopan y a los Altos de Jalisco para visitar a la Virgen de San Juan y pedirles le hagan el milagro de ganar las encuestas para ser el candidato de Morena, PT y PVEM a la Presidencia de México, alegando que lo hace porque es creyente y católico pero pues todos sabemos que lo hace porque es gandalla, si realmente fuera católico de los de a deveras, no estuviera en la Masonería, pues se contrapone al catolicismo, ¿verdad, madre Teresa?-.

-ES CORRECTO, pero independiente­mente todos sabemos que don David, con todo respeto, es un señor muy oportunista y muy pragmático por lo que ha cambiado muy seguido de partido político: del PRI, pasó al PRD, luego al PT, después al MC y apoyó a Fuerza por México, partido al que mandó a una de sus hijas-.

-A LA Catalina, fue a la Catalina, quien agarró hueso como secretaria nacional de Acción Política y candidata a diputada fe­deral por Fuerza por México, a pero pues les fue muy mal: perdieron el registro en su primer año.

“UNA COSA es cierta: el ‘Monris’, es capaz de vender su alma al diablo con tal de ser, primero, candidato de Morena y luego Presidente de México; es más, no tarda en lanzar patadas por debajo de la mesa, prin­cipalmente a la Claudia Sheinbaum, pues el ‘Monris’ no la puede ver porque le ganó la Jefatura de la Ciudad de México en 2018-.

-PERO PUES don Ricardo nomás no des­pega: El primer lugar, en todas las encuestas, esta doña Claudia, después don Marcelo, luego don Adán Augusto y el último lugar lo pelean don Ricardo y don Noroña, así es que el senador Monreal con licencia, está condenado a continuar en el último lugar de los precandidatos de Morena-.

-PUES SÍ, madre Teresa, pero el ‘Monris’ ha de decir: ‘Si yo no soy Presidente de México, que ninguno de Morena lo sea: lo conozco muy bien, es un ambicioso vulgar-.

Los Asesinatos de Ayer Domingo

“YO NO sé por qué las autoridades dan por hecho que los asesinatos van a la baja, cuando no es así: uno de los crímenes más atroces se cometieron ayer domingo en la capital de Zacatecas: a plena luz del día una familia de cuatro integrantes, conformada por padre, madre y dos niños de cuatro y seis años, a eso de la 1:40 de la tarde paseaban por la calle Descartes, colonia Las Flores, cuando de repente aparecieron criminales armados y mataron a balazos al padre y la madre, ante la vista de los dos niños que no paraban de llorar, pues sufrieron un shock nervioso.

“POR SUPUESTO, los asesinos no fueron detenidos.

“EN FRESNILLO, un motociclista fue acribillado cuando conducía su jaca de acero por calles de la colonia Azteca a eso de la 1:00 de la tarde, cuando el sol caía como plomo derretido; su cuerpo ahí quedo cubierto de sangre y de impunidad.

“TRES asesinatos reportaron ayer do­mingo 18 de junio las autoridades locales”.

-¿SEGURO que nomás fueron tres, don Roberto?-.

-SÍ, ESO reportaron: dos en la capital del estado y uno en Fresnillo-.

-¡AY, mendigos desgraciados! Yo tengo otros datos, miren: fueron cinco los asesina­tos de ayer domingo, y los reporta la propia Presidencia de la República-.

-CIERTO; bueno, ya lo habíamos co­mentado en varias ocasiones, pero ahora está documentado, fueron cinco, no tres los asesinatos de ayer domingo-.

-¡SEA, por Dios y venga más!, tenemos un gobierno mentiroso, canalla e impune.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.