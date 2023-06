“Si no Baja la ‘Percepción’ de Inseguridad, Preparémonos Para que no Vengan Turistas”

Cierran Negocio, Pero Abren Otros: Estela Cárdenas

Por Rubén Palomo Macías

Estela Cárdenas Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado, mencionó a Pági­na 24 Zacatecas que la celebración del Día del Padre no genera aumentos en las ventas del sector restaurantero debido que la celebración se lleva a cabo en ambientes familiares con la realización de parrilladas y convivencia en los hogares.

“Lo que nos aumenta es el clima, que la gente sale más a buscar las bebidas frías, también por las vacaciones aunque formalmente no ha empezado el periodo vacacional. En vacaciones esperamos que sea un repunte bueno, que tengamos turis­tas y que la gente que sale de vacaciones que venga a Zacatecas, lo veremos. Ha bajado la inseguridad y esperemos que la percepción esa también baje y si no pues prepararnos para que los turistas no vengan”, comentó.

Respecto al cierre de negocios la pre­sidenta de Canirac aseveró que no es preocupante ya que así como se cierran algunos comercios también se abren otros. Es un mal movimiento un cierre de un comercio y es parte de la inercia de la vida de los comercios.

“Influye la inseguridad pero la economía también todos la hemos padecido en nues­tros bolsillos, no sólo son los negocios, en las casas se siente el aumento de precios de que tal vez no se compra lo mismo con esa cantidad. Es irnos acomodando, final­mente la inflación va bajando y esperemos que eso ayude”, añadió.

Estela Cárdenas reiteró que no se han cerrado tantos negocios como para po­der decir que la inseguridad ha influido 100% en sus cierres. Aseveró que es “más o menos” preocupante que cierren los negocios.

“En nuestro gremio no han llegado a molestarnos directamente, es la percep­ción que se tiene de la inseguridad, es una cosa muy distinta. Es preocupante que se cierre un negocio, como dueña de uno se siente horrible porque uno ve el esfuerzo económico y personal descuidando otro tipo de cosas por estar en el negocio y es muy triste que se cierre un comercio”, finalizó.