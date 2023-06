Mi Jardín de Flores

La Demagogia Monrealista

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En vacaciones esperamos que sea un re­punte bueno, que tengamos turistas y que la gente que sale de vacaciones que venga a Zacatecas, lo veremos. Ha bajado la in­seguridad y esperemos que la percepción esa también baje y si no pues prepararnos para que los turistas no vengan’: Estela Cárdenas Vargas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 20 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

La Demagogia Monrealista

OFICIALMENTE comenzaron ayer las campañas de los aspirantes morenistas a la candidatura por la Presidencia de México y, desde mi particular punto de vista, el que desencaja es don Ricardo Monreal Ávila, por su discurso evidentemente demagogo, mentiroso.

-CIERTO -responde doña Petra-, coincido con usted madre Teresa, pero además lo dice Todo Chalchihuites: ‘con el Ricardo Mon­real, ni a la esquina. y la prueba más fidedigna al respecto es que siempre ha estado en el último lugar en todas las encuestas y, entre más se mueve, más se hunde porque su dis­curso está cimentado en arenas movedizas-.

-LEÍ CON atención -tercia don Rober­to- la demagogia Monrealista, hoy martes publicada en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, David presume afuera de lo que carece en casa, ejemplo: tomó la bandera de la reconciliación entre los mexicanos, lo dijo al iniciar su campaña y lo ha dicho miles de veces con anterioridad, cuando coqueteaba descaradamente con la oposición:

‘LA CONVIVENCIA es indispensable para la reconciliación, porque sin recon­ciliación no hay nación. Es necesario que estemos unidos, cohesionados todos en lo funda- mental para recuperar nuestra paz y nuestra nación’.

“SIN EMBARGO en Zacatecas, el Monrealismo en el poder evita no sólo la reconciliación, sino el diálogo y se encierra en su burbuja de poder, no cumple lo que prometió en campaña rumbo a la gubernatura del estado, además que está hablando como opositor a la 4T, al pronunciarse por ‘recu­perar nuestra paz y nuestra nación’, cuando es Morena quien está en el poder.

“A CONTINUACIÓN, Ricardo promete:

‘RECONCILIAREMOS a las clases medias, de la cual soy parte (sic). Buscaremos a los intelectuales y a los académicos para dialogar; dialogaremos con el empresariado, inversionistas. Soy un hombre de acuerdos, de consensos. Podemos llegar al mismo fin sin hostilidades, sin odios y sin rencores’.

-¡AY NO, pinche mamón!, perdón por le expresión, madre Teresa, pero que lo compre el que no conozca el Monrealismo, ahí está el David actuando contrariamente a lo que el ‘Monris’ dice y promete: el David prometía en campaña regresarnos la paz y la tranquili­dad, combatir la corrupción y enterrar la im­punidad, atraer inversiones y gestionar más y mejores empleos, pero en cuanto llegó a la ‘Casa de los Perros’ no sólo negó a quienes lo apoyaron para ganar la gubernatura sino que traicionó a todo el pueblo y ahora ‘el señor, se cree un semidios’, pero está convertido en un auténtico tirano-.

-ASÍ SON los monreales, no olvidemos cómo gobernó Fresnillo Rodolfo Monreal, quien tuvo que seguir con su vida burocrática en otros estados de la República, porque en el Mineral, al término de su poder, el pueblo al verlo pasar hasta le mentaba la madre por ‘ojete’; hoy, de Rodolfo no se sabe nada, sólo que anda mendigando cargos de medio pelo en diferentes partes de la República, siempre recomendando por Ricardo; pasa lo mismo con Eulogio Monreal, a quien intentaron po­ner de candidato a alcalde de Aguascalientes, en donde reside; fungió como presidente local de Morena y fracasó rotundamente, por lo terminó como delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias al carnal Mar­celo, a pedimento de Ricardo, ‘el patriarca de la familia’, como lo reconoce y presume el propio Eulogio.

“RICARDO es demagogo hasta decir basta y de un cinismo imperdonable; hasta para la inseguridad, el senador dice tener la solución:

‘DEBEMOS reforzar -expresó- presu­puestalmente los sistemas de seguridad , con equipamiento y labores de inteligencia, para que con anticipación (sic) tengamos la capacidad de enfrentar y desarticular las bandas del crimen, que tanto daño nos han causado y que han provocado gran tristeza y desgracia a lo largo y ancho del país’.

“¡POR FAVOR!, que eso se lo diga a su hermano David y a Saúl que ya se metieron por el rabo la seguridad de Zacatecas, ahí están los transportistas de todo el país, exi­giendo la aclaración y la detención del o los asesinos de su líder en Zacatecas, Salvador González Reyes; tampoco olvidemos que chatarreros de todo el país exigen la pronta aparición de cuatro de sus compañeros des­aparecidos forzadamente aquí en Zacatecas, tampoco hay que olvidar al ganadero Víctor Manuel Ponce Ríos y su trabajador Luis Fernando, a quienes asesinaron aquí en Za­catecas, y menos olvidar que Leo, uno de los hijos de David, está inmiscuido en la golpiza que le ocasionó la muerte al estudiante de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa, así como miles de asesinatos y miles de desaparecidos, desde que David asumió la gubernatura, hace apenas un año nueve meses.

“SI RICARDO dice tener la solución para resolver la violencia y la inseguridad, que empiece por Zacatecas, donde desgobiernan sus hermanos David y Saúl Monreal y no ande de demagogo asegurando de que él tiene la solución para terminar con la violencia y la inseguridad en el país.

-LA DEMAGOGIA es la naturaleza del ‘Monris’, es su arma principal, además de la traición para escalar cargos en los diferentes partidos políticos en los que ha militado o participado: el PRI, PRD, PT, MC, Morena y Fuerza por México, al menos.

“POR ESO está en el último lugar en todas las encuestas y puedo apostar a que el ‘Monris’ no será el candidato de Morena a la Presidencia de la República, y él lo sabe por lo que lo único que busca con su partici­pación, es no quedar afuera del próximo go­bierno, que no le haga al vivo, pues no tiene ninguna posibilidad de ganar, así se lo pida al Santo Niño de Atocha y a las 11 mil vírgenes. Diosito ya conoce todas sus truculencias y no le hará ese milagro, ¿verdad madre Teresa?”.

-NO SABRÍA decirlo, pero si llegara a la Presidencia de Mexico, no solo sería catas­trófico para Zacatecas, sino para todo el país: ¡imagínense a 14 hermanos repartiéndose la república!-.

-¡AY, NO, toco madera!, ya nos equivo­camos con el David, lo apoyamos hasta con recursos y ahora nos niega hasta el saludo, ¡qué horror!-.

-PERO así de desilusionados y encabro… (censurado) están todos los que lo apoya­ron, y si no pregúntenle al Enrique Laviada Cirerol, al Cuauhtémoc Calderón Galván, al Enrique “Quique” Eduardo Bernáldez Rayas y a otros que casi apuestan su vida y hoy ni los pela; ojalá y pronto se dé la revocación de mandato para que se vaya a Puebla del Palmar a convivir con sus animales-.

“¿A USTED, madre Teresa, don Roberto quien le gustaría que fuera el candidato de nuestro partido a Presidente de México, para suceder a mi ‘cabecita de algodón’?”.

-DON ADÁN Augusto López Hernández, doña Claudia Sheinbaum Pardo y don Mar­celo Ebrard Casaubón en ese orden-.

-COINCIDO con la madre Teresa, cual­quiera de los tres sería buen candidato y buen Presidente de México-.

-A MÍ me gusta el Adán Augusto, tiene muchas tablas y es bueno para debatir, cuan­do lo han querido cuestionar, a todos los ha dado hasta para repartir y se ve que es un hombre honesto, aunque no me disgustaría que fuera la Claudia, una mujer que tiene ca­rácter y principios arraigados, ya se enfrentó al ‘Monris’ y lo derrotó, al que no le tengo mucha confianza es al carnal Marcelo, quien no me cae mal, pero no lo veo que pueda continuar con la 4T.

La Fiscalía Sigue Mintiendo

“YO NO sé por qué el afán de intentar cambiar la realidad ocultando la cantidad de asesinatos, ayer las autoridades nos dan la información que el lunes 19 de junio se cometió solamente un asesinato en Guadalupe: a plena luz del día varios narcos llegaron a una casa ubicada en la calle Constitucional, colonia Solidaridad, echaron la puerta abajo y mataron a balazos a un hombre.

“SIN EMBARGO la propia Presidencia de la República informa que el lunes 19 en Zacatecas se cometieron ¡tres asesinatos!, ¿qué gana el gobierno de David al ocultarle al pueblo la verdad?

“SUCEDE lo mismo con los desaparecidos o los privados ilegalmente de la libertad, no obs­tante de que se publican la Cédulas de Búsque­da, hay casos en que convencen a los familiares de las víctima de que no se publiquen, pero aun así las cifras en ambos casos son impresionan­tes: per cápita, Zacatecas es segundo lugar en homicidios, sólo superado por Colima, pero en desaparecidos nos los llevamos.

-Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.