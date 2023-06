David Monreal Tiene que Ajustar el 70% de su Gabinete: Quique Rayas

“El Secretario de Economía es el Peor del País”

Por Rubén Palomo Macías

Enrique “Quique” Eduardo Bernál­dez Rayas, coordinador territorial en Zacatecas de Adán Augusto López, mencionó a Página 24 Zacatecas que “las calificaciones de aceptación del gobernador del estado, David Monreal Ávila, son tristes para todos quienes participaron en su proyecto y estuvie­ron de cerca buscando el triunfo y un bien común.

“Ahora el tema de la posición si nos da un poco de sentimiento, no creemos que sea culpa del gobernador solamente, esto es de equipos, quienes le han quedado a deber. Los personajes que están a cargo de las secretarías no han resultado ser lo que esperábamos, ha habido muchas sor­presas y pues si el técnico es muy bueno aunque tenga jugadores medianos no va a trascender. Nos lastima ver a nuestro secretario de economía posicionado como el peor del país”, apuntó.

Quique Rayas señaló que no es el úni­co que ha dicho que se tiene una mala conformación del gabinete, señalando un equipo corto, salvo algunos casos que han demostrado su trabajo como Humbelina López, Le Roy Barragán y otros cuadros que se han visto valiosos. Sin embargo se requiere de recomponer el barco dando una sacudida al gabinete, aún hay tiempo ya que se está cursando el segundo año de seis.

“Ahora que viene un cambio en la presidencia de la república es momento de que Zacatecas demuestre de que está hecho. Creo que hay más de 50% del ga­binete que se tiene que cambiar, hasta un 70% pero no todo es malo, hay jóvenes talentosos, hoy cuadros respetados pero los demás creo que han quedado mucho a deber. Hay veces que los soldados no están destinados a ocupar un cargo de general. Vendrá un jalón de orejas natural, creo que el gobernador está consiente, es sensato y está viendo que es lo que pasa”, finalizó.