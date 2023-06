Estalla el Paro Nacional del Frente Nacional de Sindicatos de Educación

Por Nallely de León Montellano

Este jueves estalló el paro nacional anunciado en días pasados por el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior (FNSEMS), con la fina­lidad de exigir la homologación de pago de prestaciones por parte del Gobierno Federal.

En el caso de Zacatecas, los planteles del CecyTez y Conalep plantel Zacatecas y Mazapil se unieron a la exigencia nacio­nal de la cual, al menos, 10 mil alumnos resultaron afectados al quedarse sin clases, y 100 maestros fueron los que se sumaron a la manifestación.

Sin embargo, José Manuel Morales Valtierra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep, explicó a Página 24 Zacatecas que para las 11:00 de la mañana de este jueves se lleva­ría a cabo una mesa de negociación con las autoridades federales, en las oficinas de la Ciudad de México.

Con dicha reunión, dijo, se espera que las partes puedan llegar a acuerdos favorables y, de ser así, el paro se levantaría de manera inmediata; en caso de no obtener alguna medida resolutoria, el paro continuará de manera indefinida.

Recordó que, además del ajuste salarial, los docentes inconformes a nivel nacional exigen la basificación del personal docente y administrativo, los pagos de las medidas del bienestar anunciados desde el año 2022, el pago del 8.2% de incremento salarial retroac­tivo desde enero de este año y el pago mínimo de los 16 mil pesos mensuales a cada trabajador, promoción docente y recategorización administrativa.

Los líderes sindicales advirtieron que “mientras no se resuelvan las exigencias antes mencionadas, no cesarán las manifes­taciones, y de ser posible el próximo ciclo escolar no arrancará en tanto no cuenten con las prestaciones señaladas”.