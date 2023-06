Lastima que el Gobierno del Estado no Apoye a Estudiantes de Universidades Privadas: C. López

“Hemos Solicitado Becas y no nos Escuchan: Rector de la UVC

Por Nallely de León Montellano

Carlos López Aranda, rector de la Universidad de la Vera Cruz (UVC), refirió que la iniciativa privada en materia de educación, sufre discriminación al ser excluida de apoyos de becas por parte de gobierno del estado, los cuales, dijo, han sido solicitados en reiteradas ocasiones con la finalidad de apoyar a estudiantes que tienen dificultades para pagar sus colegiaturas.

“Hasta la fecha, tristemente no hemos encontrado nada favorable, no es para la UVC, es para nuestros alumnos y familias zacatecanos, pues muchos de ellos tienen la necesidad de inclusive más de los que están en universidades públicas y sí es una discriminación que no se apoye a un estudiante que tiene problemas económicos, simplemente porque está en una escuela privada”, comentó.

Expuso que el objetivo es que este año la universidad que encabeza pueda ser acreedora a un programa de becas para evitar la deserción escolar, además de que está trabajando en la propuesta de una iniciativa de becas universales, es decir, “que se apoye a todos, sin importar si está en una universidad pública o privada, quien lo necesite y se lo merezca apoyarlo”.

En este contexto, López Aranda dijo que, a consecuencia de la pandemia, 40% de los estudiantes desertó de sus estudios por problemas económicos, de salud, entre otros; esa generación, dijo, está próxima a egresar y es identificada como la generación COVID, una de las más especiales en la historia de la institución.

Explicó que actualmente la matrícula ya se recuperó casi en su totalidad, y fue a través de condonaciones de colegiaturas y en otros casos, por medio de descuentos para aligerar el peso económico de los estudiantes que menos tienen.

Por lo anterior, reiteró que, sin obtener respuesta, han intentado todo tipo de acercamiento con las autoridades estatales con la finalidad de que los estudiantes de la UVC también sean tomados en cuenta sin el prejuicio de que, por ser estudiantes de una universidad privada, no tienen necesidades para concluir sus estudios.

“Hemos hablado con diputados, inclusive con senadores, con autoridades municipales, estatales, con la secretaría de educación, pero no es de ahorita, es algo que hemos estado peleando, y tristemente en Zacatecas no hay apoyo en estudiantes en privadas”, agregó.

El rector reconoció que ante dicho problema la universidad no puede sola, por lo que se ven en la necesidad buscar otras alternativas para sostenerla, sin embargo, siguen presentando limitaciones, es por eso que considera que, en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno podrían mejorar las condiciones educativas tanto en la iniciativa pública como en la privada.