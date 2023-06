Ricardo Monreal Presume que él Puede Terminar con la Inseguridad

“Tengo más Inteligencia, Experiencia y Sabiduría”, Alardea

Por Rubén Palomo Macías

El aspirante a Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación (sic), Ricardo Monreal Ávila, realizó una conferencia de prensa en la cual mencionó que estará en realizando asambleas informativas en Jerez, Sombrerete, Fresnillo y Ojocaliente para después dirigirse al estado de San Luis Potosí; así mismo declaró que ya ha recorrido recorrido mil 600 kilómetros.

El senador de la República comentó que ademas sostendrá reuniones privadas con líderes y sectores de diversas áreas sociales. Durante la conferencia se cuestionó a Ricardo Monreal sobre su forma de abarcar los 32 estados del país y señaló que con más años existe menos energía, sin embargo hay más inteligencia, experiencia y sabiduría tomando energía de la gente que le muestra su apoyo.

“Tengo 26 años más de cuando fui gobernador pero me siento completo en mi lucidez plena, estoy imprimiendo una dinámica muy fuerte a todo el proceso que estamos viviendo, estoy muy contento porque finalmente aceptaron que tenía méritos para poder estar en las grandes ligas. Estoy en mi mejor momento como hombre, humano y político”, aseveró.

Respecto a su relación con su hermano el gobernador del estado, David Monreal Ávila, y la mala percepción que existe del estado zacatecano el aspirante aseveró que tiene confianza en la gente de Zacatecas, quien debe juzgar y calificar por lo que fue y a eso se atiene.

“Nunca en mi vida he tenido una expresión de irrespeto, puedo caminar con la frente en alto en cualquier lugar, calle y restaurante. En más de 20 años nunca he tenido ni he sufrido algún acto de descortesía, insulto o mala cara. Me atengo a mi tarea y a mi gobierno, que traté de hacer lo mejor posible en él”, mencionó.

Además se cuestionó que el país está dividido entre el control del crimen organizado a lo que Monreal Ávila aseguró que tal vez es el único que plantea una reconciliación nacional para atacar el tema de la seguridad pública.

“Debemos estar juntos para enfrentar este flagelo que nos genera un gran problema de temor, miedo y creo que una de las prioridades es recuperar la paz y la tranquilidad en México, sé cómo hacerlo, ya lo hice en Zacatecas ahora la nación es mucho más grande pero sé cómo hacerlo. No digo que pensemos igual pero si unidos y a eso le apuesto, no se puede vivir en la confrontación”, agregó.

Al cuestionarle sobre la estrategia de seguridad y porque no compartirla con su hermano David Monreal el aspirante a coordinador aseveró que la estrategia para la paz es nacional y no solo estatal.

“Quienes piensen que depende de un gobernador o de un presidente municipal, la solución a la inseguridad, es que no está enterado de cómo está el país. La estrategia la he platicado con el gabinete de seguridad, hace ocho días estuve en Chihuahua en algunos trabajos de adiestramiento y platique sobre la estrategia que se debería de aplicar con labores de inteligencia, reforzamiento presupuestal, capacitaciones, revisiones de policías y una serie de medidas. Hay claridad en lo que está pasando, hay una estrategia y confío en que se vaya a recuperar. He visto que Zacatecas no está en el último lugar como lo recibió David Monreal, he visto que ha subido lugares de menos inseguridad y otros estados están lamentablemente más difíciles. El secretario de Seguridad Pública está actuando, deseo que esto termine pronto para Zacatecas”, finalizó.