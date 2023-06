Mi Jardín de Flores

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En el 2017 aspiré a ser jefe de Gobierno. Gané la encuesta, pero no gané la decisión de quien toma las decisiones. He luchado limpiamente estos años, pero no está en mi escenario B el Gobierno de la ciudad. Estoy luchando por ser candidato a la presidencia de la República. Hubiera sido un honor [ser jefe de Gobierno]. Yo conozco la Ciudad de México, de hecho, me siento muy comprometido con los ciudadanos de la capital porque me han tratado muy bien. Yo vivo ahí desde hace muchos años y soy parte ya de la cultura chilanga, me siento chilango, [pero] no está en plan B, no estoy buscando un acomodo personal, no estoy buscando un puesto de compensación. Estoy actuando con toda seriedad y toda rectitud’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 24 de Junio de 2023.

COMO HOY sábado lo publica nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, se cometieron seis privaciones ilegales de la libertad: dos niños de 7 y 12 años en Fresnillo mientras sus padres trabajaban, y cuatro jóvenes en Calera de Víctor Rosales, esto sigue subiendo de tono y el gobierno de don David Monreal Ávila sigue sin encontrarle la cuadratura al círculo.

-PUES se puede decir, madre Teresa, que este fue el recibimiento que el narco le dio al ‘Monris’: seis personas privadas ilegalmente de su libertad: dos niños y cuatro jóvenes.

“PERO el que no tiene vergüenza, madre Teresa, es el ‘Monris’-.

-¿POR QUE lo dice, doña Petra?-.

-PUES porque me da harto coraje que intente burlarse de la inteligencia del pueblo, al decir que él puede terminar con la inseguridad en Zacatecas, como diciendo si votan por mí les solucionaré ese problema, lo mismo dijo el David y mire: estamos peor que con el ‘RaTello’, pero en la rueda de prensa de ayer viernes en la capital del estado, el ‘Monris’ alardeó que él nos regresaría la paz y la tranquilidad, pero ‘debemos estar juntos para enfrentar este flagelo que nos genera un gran problema de temor, miedo y creo que una de las prioridades es recuperar la paz y la tranquilidad en México, sé cómo hacerlo, ya lo hice en Zacatecas ahora la nación es mucho más grande pero sé cómo hacerlo. No digo que pensemos igual pero si unidos y a eso le apuesto, no se puede vivir en la confrontación’.

“O SEA todos debemos estar y votar por él, pero está pedorro; luego presumió de que de los precandidatos, él es el ‘más inteligente, el de más experiencia y sabiduría:

‘TENGO 26 años más de cuando fui gobernador pero me siento completo en mi lucidez plena, estoy imprimiendo una dinámica muy fuerte a todo el proceso que estamos viviendo, estoy muy contento porque fi nalmente aceptaron que tenía méritos para poder estar en las grandes ligas. Estoy en mi mejor momento como hombre, humano y político’.

“LUEGO presumió de que los zacatecanos lo queremos mucho porque ‘nunca en mi vida he tenido una expresión de irrespeto, puedo caminar con la frente en alto en cualquier lugar, calle y restaurante. En más de 20 años nunca he tenido ni he sufrido algún acto de descortesía, insulto o mala cara. Me atengo a mi tarea y a mi gobierno, que traté de hacer lo mejor posible en él’.

“ESTO, por supuesto, es mentira: tuvo muchas denuncias por corrupción y hasta por narcotrafi co: Zacatecas no era tan seguro como ahora presume: allá por marzo de 2003, en pleno Centro Histórico de la capital del estado mataron a balazos a su subsecretario general de Gobierno, Manuel Ortega González y su asesinato nunca fue esclarecido: sigue impune.

“HOY, en busca de la candidatura a la Presidencia de Mexico, también dice que además va a reconciliar el país pero que, para lograrlo, ‘debemos estar juntos para enfrentar este fl agelo que nos genera un gran problema de temor, miedo y creo que una de las prioridades es recuperar la paz y la tranquilidad en México, sé cómo hacerlo, ya lo hice en Zacatecas ahora la nación es mucho más grande pero sé cómo hacerlo. No digo que pensemos igual pero si unidos y a eso le apuesto, no se puede vivir en la confrontación’.

“QUE eso se lo diga a su hermano el David, que está confrontado con gente de todos los extractos sociales, a los que lo apoyaron y traicionó en cuanto llegó a la Casa de los Perros; y Ricardo lo sabe sólo que hace como si le hablara el Santo Niño de Atocha; es pura demagogia porque a la hora de la hora nomás no cumplen, aquí lo bueno es que el ‘Monris’ no será candidato a la Presidencia de la República, pero está negociando la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o cualquier otro hueso importante, de primer nivel, el chiste es no estar en la banca el próximo sexenio”.

“HOY el ‘Monris’ sale a decir que sea juzgado por sus resultados, no por los del David, ya se lo olvidó al ingrato que él es cómplice del desgobierno de su hermano porque el decía en campaña que:

‘SI TÚ decides respaldarlo con tu voto, no te vas a arrepentir, porque David va a cumplir. Y David va ser, si tú lo decides, un buen gobernador’, pero los resultados ahí están en números: hasta ahorita es el peor gobernador que ha tenido Zacatecas-.

-Y SE creen los dueños del estado: Ricardo, senador por Zacatecas; David, gobernador de Zacatecas; Saúl, presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, y Verónica Díaz Robles, la cuñada incómoda, delegada de Programas Para el Desarrollo de Zacatecas; nunca antes habían tenido tanto poder, ¿se imaginan, hipotéticamente, que Ricardo llegara a la Presidencia de la República, lo catastrófi co que sería no sólo para Zacatecas, sino para el país?”,

-¡UN saqueadero espantoso!, si por unos libros se quemó en el Senado, ¿se imaginan como Presidente de México? Nos quedaríamos hasta sin el Asado de Bodas-.

Otra Mala Para el David

-SON muchos los estudiantes que por angas o por mangas no logran entrar a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por lo que buscan cabida en universidades privadas, como la Universidad de la Vera Cruz (UVC), que si bien cuenta con becas, hay muchos estudiantes que no alcanzan y se quedan sin estudiar.

POR ESO, el rector de la UVC, Carlos López Aranda, en entrevista con nuestro compañera Nallely de León Montellano, le hace al David un atento y respetuoso recordatorio para que apoye con becas a estudiantes de la UVC, pero el David, como de costumbre, ni siquiera se digna a contestarle-.

-PUES qué lástima -dice don Roberto- que se porte así, porque el poder no dura toda la vida, y ya luego viene el arrepentimiento y el repudio de la gente, que David se vea en el espejo de Alex, porque en menos de tres meses ya se habrá chupado el 33.33% de su sexenio y el resto se pasará volando y en un año más ya no estará en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tanto lo ha apoyado, entonces, que le vaya midiendo el agua a los camotes porque si llega Claudia Sheinbaum, a Palacio Nacional, adiós privilegios-.

-PUES con respecto a la becas que pide don Carlos López, ojalá y don David razone y apoye, tomando en consideración de que el estudio es un derecho universal-.

Nuevamente Miente el Gobierno de David

-EN EL reporte del Gobierno de México de ayer viernes 23 de junio, aparece Zacatecas con un homicidio doloso (asesinato), pero la Fiscalía no lo reporta, o sea, para ellos fue un día blanco, ¿por qué ese afán de ocultar la letal violencia e inseguridad, si a la gente no se le puede ni debe ocultar la situación real por la que pasa Zacatecas?-.

“QUIEREN ocultar la verdad, para aparentar que están trabajando, pero la realidad es que ni ellos se engañan, están jugando al Tío Lolo.

“Y COMO muestra ahí están las Cédulas se Búsqueda que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

“HÉCTOR ANTONIO ZAMARRIPA JARAMILLO de 13 años, desaparecido en Sauceda de la Borda, Vetagrande, Zacatecas, el 22 de junio del presente año.

“JUANA LILIANA ROMO REYES de 24 años, desaparecida en Trancoso, Zacatecas, el 23 de junio del presente año.

“CARLOS DAVID ORTIZ PINEDO de 29 años, desaparecido en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, el 23 de junio de 2023.

“JOSÉ DE JESÚS SALAZAR DE SANTIAGO de 32 años, desaparecido el 23 de junio de 2023, en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas”.

-PUES aquí está la realidad, no pueden presumir de que la inseguridad va a la baja cuando no sólo están mintiendo sino porque las desapariciones forzadas están a la orden del día-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.