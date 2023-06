Mi Jardín de Flores

Hasta el Cerro de la Bufa se Robaría

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Las mujeres no gobernamos sólo para las mujeres, gobernamos para hombres y para mujeres, pero gobernamos con ojos y con rostro de mujer, con protección, con honestidad, mirando a la seguridad de las mujeres’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 25 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Don Ricardo Sigue con sus Promesas...

-ME SORPRENDE la capacidad de don Ricardo para autoalabarse y es cosa de todos los días y en todos los eventos presu­miendo de honestidad, inteligencia, lealtad, capacidad, generosidad, prudencia, justicia, respeto, humildad y todo lo que se le ocurre.

-EL ‘MONRIS’ es la demagogia andando e intenta vendernos que, con nuestro voto, será el sucesor de mi ‘cabecita de algodón’, cosa que sabemos es una real mentira, porque aunque votáramos todos los zaca­tecanos por el, no le alcanzaría para ganar la Presidencia.

“COMPAÑEROS de Página 24 Ja­lisco y Página 24 Aguascalientes, me platican que tampoco por allá rifa el ‘Mon­ris’, los propios compañeros de Morena lo ven como rémora”.

-RICARDO –toma la palabra don Roberto-tiene la escuela del viejo PRI, se parece mucho a Roberto Madrazo Pintado, igual de truculen­to, con negocios y socios en muchas empresas, si David es súper millonario, Ricardo le dice: ‘¡Hazte un lado que ahí te voy’, la mayor parte de su vida ha mamado del presupuesto: recuerden que en cuanto llegó a gobernador de inmediato construyó una súper residencia en la mera pechuguita de Bernárdez, por eso se negó a vivir en Casa de Gobierno, porque ésta se le hacía muy poca cosa y era fama de que con todo hacía negocio: platicaban en ese tiempo que se tardaba meses en pagar a proveedores porque metía el billete al banco o a la bolsa de valores para ganar intereses; además de que hizo muchísimos pingües negocios de la mano de Carlos Lozano de la Torre, pero esa es otra historia que en otro momento recordaremos-.

No Suelta el Billete

-LEÍ LAS quejas de los locatarios del mercado González Ortega: las ventas si­guen a la baja y varios de ellos mejor han bajado las cortinas de sus negocios pues “quebraron”, según dijo en entrevista don José Baltazar Inchaurregui, muy famoso por sus dulces de melcocha.

“DON JOSÉ, por medio de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, hace un llamado a las autoridades del gobierno del estado para que les echen la mano con publicidad, porque los turistas, ‘que son muy escasos, los acaparan los señores que manejan los camiones turísticos’-.

-MMMM… pero el David no suelta el billete, por eso el Le Roy -según dicen- ya ni le echa ganas a la Secretaría de Turismo, pues el poco presupuesto muy apenas le da para organizar eventos bicicleteros, que nada aportan pues a los amantes del ciclismo no les llama la atención competir por cinco o 10 mil pesos, que para nada les sirven, pues una descompostura de sus bicicletas les sale más caro-.

-NO EXAGERE, doña Petra-.

-UYYY, madre Teresa, una bicicleta buena, lo que se dice buena para competir y apantallar a propios y extraños vale por ahí de los cuatro o cinco mil euros, y son las más baratitas, porque una Porsche vale entre nueve y 11 mil euros-.

-SÍ PERO eso es en Europa-.

“CIERTO, ¿pero no cree usted que al Le Roy no le gustaría organizar un tour de carreras como los de Roland Garros o Wimbledon, Francia, Italia, o ya de muy jodido como la Vuelta a España? Esas sí son carreras no pendejadas, y si atraerían mucho turismo de postín a Zacatecas y no mochilero, en donde un cuarto de hostal se hacinan siete, ocho ciclistas con todo y sus bicicletas lecheras”.

-¿SABEN cuánto es el premio para los vencedores? 500 mil euros para el primer lugar, el segundo 200 mil y el tercero 100 mil? ¿Creen ustedes que el David esté dis­puesto a pagar en puros premios 800 mil euros algo así como 176 millones de pesos? Antes se caga en los choninos-.

“PUES yo les aseguro que con eventos como esos Zacatecas se pondría a la altura de los del primer mundo, pero pues son sueños guajiros, el Le Roy continuará con sus eventos pedorros, a los que no van ni los habitantes de Jerez, porque allá hacen mejores eventos”.

-PUES LANA hay: tenemos un presu­puesto de más de 36 mil 812 millones de pesos para este 2023, conque David no robara, con eso tendríamos para levantar el turismo, si Cristi no estaba tan errada con la contratación de Ricky Martín, Enrique Iglesias y otros artistas de talla internacio­nal, sólo que se avorazaron y a robar se ha dicho: ahí están los más de 60 millones 100 mil pesos que, según Humbelina Elizabeth, se robó Benjamín Medrano-.

“¡CARAJO!, métanle dinero al turismo, al campo, a la minería, a la industrialización de Zacatecas, ¿no el propio David prometió gobernar con esos cuatro ejes tractores?

“¡QUE NO mame! Dónde carajos pues está la lana: no hay dinero para el campo, no hay dinero para el turismo, no hay dinero para la industrialización ni tampoco para la minería, ¿dónde pues están esos más de 36 mil 812 millones de pesos?

“A VER si un día de estos no aparecen enterrados en Puebla del Palmar”-.

–¡AY, NO diga eso don Roberto, ¿lo cree capaz de una cosa así?-.

-POR supuesto que sí, David sería capaz de robarse hasta el Cerro de la Bufa… sólo que no podría-.

-NO LO cocorié, don Roberto, no lo cocorié, no sea que el David busque la forma, la encuen­tre y se lo ‘chingue’, como dice la Cristina-.

-TIENE razón, mejor ahí la dejamos, no hay que darle más ideas, mejor hay que in­sistir en que cumpla su palabra y nos regrese la seguridad, porque las desapariciones siguen en aumento.

“HOY domingo -por ejemplo- nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de:

“GENARO MANUEL RAMÍREZ de 17 años, desaparecido el 19 de junio en Zacatecas, Zacatecas.

“HERIBERTO CANO BAUTISTA de 22 años, desaparecido en Fresnillo, Zacate­cas, desde el 18 de mayo del presente año.

“JOSE ANTONIO SALAZAR JACO­BO de 39 años y FILIMÓN ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR de 23 años, desaparecidos el 21 de junio del presente año en Jerez de García Salinas, Zacatecas”.

-¡VÁLGAME Dios! Ahora fueron cuatro las desapariciones forzadas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.