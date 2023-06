La Gente en el Campo no Está Contenta con el Gobierno del Estado: De Santiago

“No hay Confianza, nos han Defraudado”

Por Rubén Palomo Macías

Alberto de Santiago Murillo, presidente de agricultores y áreas agrícolas y pecua­rias del estado, declaró a Página 24 Zacatecas que existen diversos proble­mas que no permiten que el gobernador del estado, David Monreal, avance del último lugar de aceptación entre la so­ciedad. Aseguró que los tiempos no son adecuados, referentes al campo, agran­dando una problemática que ya existía.

“La forma de operar no ha sido la adecuada y por eso la gente reniega, si se estuvieran atacando los problemas y dando la solución verdadera sería otra la opinión pública. Con base en esto se está haciendo un examen de cuanto hemos avanzado pero nos damos cuen­ta que no existe ningún avance, en la cuestión del campo estamos muy mal con los productos del campo, se aca­ban de desplomar los precios, estamos arrastrando los productos porque ya no es redituable”, comentó.

El líder agrícola añadió que la admi­nistración pública puede ser la adecua­da, sin embargo las condiciones no son las idóneas para resolver los problemas de la gente. Aseveró que no existe re­curso que alcance, a pesar de la buena intención que pueda tener el gobernador. Alberto de Santiago aseguró que se están teniendo problemas con los apoyos del Bienestar, cosas que se pueden solucio­nar poniendo al corriente el padrón de beneficiarios pero no se ve la voluntad.

“La gente en el campo está desconten­ta, no hay confianza, nos han defrauda­do, no se ha hecho una planeación real con base a un desarrollo sustentable. El campo se está moviendo pero está en agonía. Lo que hay ahorita ha sido insu­ficiente, no lo digo yo, lo dice la gente. No hay semilla, no hay fertilizante, si nos llueve mañana no vamos a poder ha­cer mucho en el periodo que se requiere para hacer una siembra efectiva. Hay una desconfianza de los productores las instituciones administrativas del estado y federal, esto se aplica en todos los sectores como seguridad, educación y demás”, finalizó.