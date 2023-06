Mi Jardín de Flores

La Gente Está muy Descontenta

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La gente en el campo está descontenta, no hay confianza, nos han defraudado, no se ha hecho una planeación real con base a un desarrollo sustentable. El campo se está moviendo pero está en agonía’: Alberto de Santiago Murillo.

CHALCHIHUITES, Zac.- Lunes 26 de Junio de 2023.

La Gente del Campo Está muy Descontenta

FUERON los campesinos los que con sus votos llevaron a Palacio de Gobierno a don David Monreal Avila, de lo contrario no le hubiera alcanzado para superar a la señorita Claudia Edith Anaya Mota, pero a un año 10 meses de haber tomado posesión como titular del Poder Ejecutivo, esos campesi­nos que lo llevaron a la llamada ‘Casa de los Perros’ Están descontentos por la mala administración de don David Monreal.

EN LA edición de hoy lunes 26 de junio de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, uno de los líderes campesinos más impor­tantes de Zacatecas, don Alberto de Santiago Murillo, presidente de la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego de Zacatecas, muestra su desilusión, ‘por el mal gobierno de don David, quien sigue estando calificado como el peor de todo país:

‘LA FORMA de operar -declaró a nuestro Diario- no ha sido la adecuada y por eso la gente reniega, si se estuvieran atacando los problemas y dando la solución verdadera sería otra la opinión pública. Con base en esto se está haciendo un examen de cuanto hemos avanzado pero nos damos cuenta que no existe ningún avance, en la cuestión del campo estamos muy mal con los productos del campo, se acaban de desplomar los precios, estamos arrastrando los productos porque ya no es redituable’.

-PERO NO es sólo el campo, madre Teresa, sino la violencia, la inseguridad, el desempleo, la educación: faltan becas, como recién lo dijo el rector de la Universidad de la Vera-Cruz, Campus Zacatecas, el Carlos López Aranda.

“EL TURISMO sigue ausente, no hay inversiones, la drogadicción va en aumento y ahora las mujeres sueñan con emular a la ‘Reina del Pacífico’ y se meten al narco, salvo la parchadera de carreteras no hay obra pública y, pa’cabarla de amolar, sigue la huelga en la minera Peñasquito: más de dos mil trabajadores sin cobrar sueldo porque la empresa Newmont no quiere aumentar el porcentaje de utilidades, malditos: se llevan el oro y nos dejan la contaminación ambiental y el David ni las manos mete”.

-NO HAY gobierno -tercia don Roberto- y quien más lo padece es la gente del campo: son cientos de miles de zacatecanos los que siguen comiendo una sola vez al día, como sucedía en el desgobierno de Alex, nada ha cambiado excepto el verdugo, por eso Alberto de Santiago afirma que:

‘LA GENTE en el campo está desconten­ta, no hay confianza, nos han defraudado, no se ha hecho una planeación real con base a un desarrollo sustentable. El campo se está moviendo pero está en agonía. Lo que hay ahorita ha sido insuficiente, no lo digo yo, lo dice la gente.

‘NO HAY semilla -continúa-, no hay fertilizante, si no llueve mañana no vamos a poder hacer mucho en el periodo que se re­quiere para hacer una siembra efectiva. Hay una desconfianza de los productores hacia las instituciones administrativas del estado y federal, esto se aplica en todos los sectores como seguridad, educación y demás’.

-¡AY NO!, lo que me molesta es que se lleven al baile a mi ‘cabecita de algodón’, como si no supieran que él no ha dejado de apoyar a Zacatecas con los mejores presu­puestos año con año, con miles de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacio­nal, los programas de Bienestar, lo malo es que el David no sabe gobernar y tiene imán para echarse a la gente encima por su soberbia y falta de humanidad: pobre de Zacatecas, tan lejos de Dios y tan cerca de los Monreales, que son los que desgobiernan el estado:

“EL RICARDO senador de la Repúbli­ca, que quiere ser el próximo presidente de México.

“EL DAVID que cobra como gobernador de Zacatecas.

“EL SAÚL que es dueño del narco-go­bierno de Fresnillo.

“Y LA Verónica Díaz Robles ex de Luis Enrique Monreal que se agandalla los programas sociales y cogobierna con sus excuñados.

“¿SE IMAGINAN que el ‘Monris’ se sacara el premio mayor? Todo Zacatecas seria Puebla del Palmar, ¡qué ho-rror!, pero como dice mi ‘cabecita de algodón’, el pueblo es sabio, por eso el ‘Monris’ sigue en último lugar de las encuestas, sin proba­bilidad alguna de ser candidato de nuestro partido a Presidente de México, es lo malo de pasarse de listo y apostarle a la traición, la deslealtad, le hipocresía y al pragmatismo”.

Ningún ‘día Blanco’

“CUANDO las autoridades ya cantaban ‘día blanco’ la noche del sábado, poco des­pués de las 11:00 de la noche se cometió el asesinato de un hombre llamado Iván, que fue acribillado a balazos frente a sus dos hijos de seis y cuatro años de edad.

ESTE ENÉSIMO asesinato ocurrió dentro de su propia casa ubicada en la calle Descartes, colonia de Las Flores, en la ca­pital del Estado. No hubo detenidos.

Y ANOCHE, a eso de las 23:45 horas, en el cada vez más peligroso Fresnillo, en la calle 3 de mayo, colonia Obrera, un joven de nombre Jesús de 22 años que se encontraba dentro de su automóvil fue acribillado a balazos. Tampoco en este asesinato hubo detenidos.

EN CUANTO a las Cédulas de Bús­queda hoy lunes nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica la de ANA LUISA VILLALOBOS ESCOBAR de 24 años, desaparecida el 16 de junio del presente año en Guadalupe, Zacatecas.

Ricardo Sí, David y los Demás no: José Narro

-PUES EL Pepe Narro le ofreció sus respetos a el ‘Monris’, pero mostró su re­pudió contra David y el resto del clan, que han perjudicado la carrera del senador con sueños de candidato a Presidente de Mexico:

‘CREO -dijo el Pepe Narro- que la gente tiene buena opinión (sic) de Ricardo, lo que lo ha perjudicado es la situación que tiene Zacatecas y una parte de su familia está gobernando, de alguna forma repercute con él pero creo que más de la hermandad con el gobernador lo que eso demuestra es que la gente no quiere salir de su casa, le tiene miedo a la seguridad, unos días antes hubo granadazos en Jerez, lo sabemos’.

-PUES dijo una gran verdad: David, al menos, sí lo ha perjudicado, pero no sólo a Ricardo sino a Morena y al propio López Obrador, que confió en el-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.