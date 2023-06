Carlos Peña Exige la Cabeza de Martín Rivas, Líder de la CTM

“Por Apoyar a la ‘Corcholata’ Ricardo Monreal”

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, señaló a Martín Rivas Álvarez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) como traidor por realizar una reunión con Ricardo Monreal Ávila, uno de los contendientes a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Peña Badillo aseveró que se solicitará la des­titución de Martín Rivas de su cargo.

“Hay quienes se han consolidado con el trabajo y la lucha sindical por años pero luego a algunas y algunos se les olvida, se distraen y padecen de corta memoria. En Zacatecas tenemos que actuar y esta dirigen­cia estatal no ha dejado de trabajar, hemos recorrido de forma permanente todo el es­tado recabando la postura de la ciudadanía que se encuentra lastimada y engañada por lo que se ofreció y no llegó. No estamos de acuerdo en ser los últimos como ejemplo en todos los temas, si se habla de inseguridad, crisis, salud, educación, campo y demás, por eso el PRI está haciendo su parte”, aseguró.

Carlos Peña comentó que la militancia se tiene que hacer respetar y Martín Rivas faltó al respeto al acompañar a una de las “corcholatas” en sus actividades. El presi­dente del tricolor apuntó que eso no se va a tolerar ya que la puerta está abierta para quienes quieran trabajar por el PRI pero quien simula, traiciona y divide es esperado más en otro lado que al interior del tricolor.

“Consulté de manera puntual a quien dirige la CTM a nivel nacional si había un aviso, autorización o consideración para realizar un acto de ese tipo en Zacatecas y la respuesta fue contundente, no. Por lo tanto desde este momento nos deslindamos de las acciones que se realicen, las cuales serán a título personal y no a nombre de la CTM. He solicitado que de inmediato Martín Rivas sea removido de la dirigencia de la CTM y se nombre a la brevedad un delegado o delegada de ese importante sector obrero, además iniciaremos el proceso estatutario en la comisión de justicia partidaria para que se tomen las acciones pertinentes. El PRI no va a tolerar la traición ni la simulación”, sentenció.