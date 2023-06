En Momax, Nuestras Escuelas Cuentan con Aire Acondicionado: Alcalde Cabral

“Los Alumnos no Tienen Calor; en Invierno no Tienen Frío”, Presume

Por Rubén Palomo Macías

Salvador Cabral Mota, presidente muni­cipal de Momax, informó a Página 24 Zacatecas que en su municipio las incle­mencias del tiempo se tornan extremas pre­sentándose temperaturas muy altas o muy bajas y por ello se tomaron precauciones en las instituciones educativas colocando aires acondicionados para resguardar la salud e integridad de los estudiantes del municipio.

“Lo que hice desde diciembre del año pasado fue instalar aires acondicionados en todas mis escuelas, puse de los aires que dan frío y de los que dan calor y pues no andamos batallando por las temperaturas en las instituciones. Me enfoqué desde las instituciones como los kínder y desde que hubo frío fuerte los alumnos ya contaban con calefacción, su aire calientito”, señaló.

El alcalde aseguró que gracias a esta medi­da la temporada de calor en las instituciones educativas no ha sido un problema ya que la temperatura de las escuelas está regulada, apuntó que puede ser el único municipio del estado que cuenta con esta tecnología en sus aulas.

“Le invertí en eso y el tema del calor hasta ahora no nos ha afectado. Es una cosa que a nosotros no nos representa una problemática y el gasto fue aproximado de 300 mil pesos, buscando al mejor proveedor, para poner aire acondicionado a todas las escuelas, aproximadamente 10 escuelas. El pago del aire acondicionado no representa ningún gasto porque las escuelas no pagan luz, no se les cobra. Tienen un convenio ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no les cobran la luz”, añadió.

El alcalde mencionó que para aprovechar que la CFE no cobra luz a las instituciones educativas se recomendó que se haga uso de sistemas eléctricos para los comedores de las escuelas y se ahorre recurso en gas.

“Por eso inmediatamente apostamos a esa iniciativa, esto se puede implementar en los otros municipios del estado y creo que es una buena idea para que no se registren grandes gastos en los municipios además de obtener beneficios ante las inclemencias del tiempo y las temperaturas”, finalizó.