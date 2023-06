Que Ahora sí “van a Continuar con la Construcción del Platabus”

Ya Están Saliendo las Licitaciones: José Luis de la Peña

Por Nallely de León Montellano

José Luis de la Peña Alonso, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), mencionó en entrevista colectiva que se encuentran trabajando para continuar con el proyecto del Platabus, el cual no ha podido concluir en su totalidad.

En este contexto, dijo que “hace un par de semanas salió la convocatoria para la contratación de la supervisión externa para la construcción de las siguientes dos terminales, tanto la 1 y la 2”.

Aunado a ello, explicó que en los próximos días también saldrá la licitación que permitirá la continuación de los trabajos, y a la par la implementación de la gerencia técnica para darle viabilidad al proyecto.

Asimismo, detalló que también trabajan en la actualización del análisis del costo-beneficio de los estudios de tránsito, los cuales, dijo, ya se habían realizado, sin embargo perdieron vigencia y es necesario volverlos a generar.

“Se está revisando todo el proyecto porque hay situaciones que estaban con muchas deficiencias como el tema de los catálogos de las dos terminales, el tema del proyecto, el tema de la licitación de la pasada administración porque las empresas no eran solventes y la programación que se propuso en ese momento no era viable, era muy poco tiempo y las empresas desde luego en tres meses no pudieron terminar, ni en 18 meses han podido terminar algunas y ya se terminaron estos contratos para dar paso a la nueva contratación de las terminales”, finalizó.