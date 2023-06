“Sentimos que las Autoridades Tienen Acuerdo con el Crimen Organizado”

No Vemos Otra Razón: Antonio Martínez

Por Rubén Palomo Macías

Antonio Martínez Zaragoza, presi­dente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado, dijo a Página 24 Zacatecas que es lamen­table que hayan pasado un año y 10 meses del gobierno de David Monreal y que no se vea alguna esperanza de mejora para el estado. Aseguró que se conoce el estilo de gobernar por parte de la familia Monreal y de Morena.

“Su excusa es la de echarle la culpa a los del pasado, veía unos comenta­rios donde se cuestiona a una señor que dio un ejemplo doméstico donde no se puede culpar a quien ocupó la casa antes y se debe hacer responsable de la limpia de ahora. Eso pasa justa­mente con el tema de la inseguridad en el país y en el estado, ahorita ellos son los responsables, son quienes go­biernan independientemente de lo que haya sido, ellos tienen esa responsa­bilidad y no la han sabido resolver”, aseveró.

Antonio Martínez apuntó que la ciu­dadanía tiene muy clara la situación que prevalece en el estado y el estado que se tenía antes de que Ricardo Monreal fuera gobernador, momento en el que entró la violencia al estado.

“Nunca se había visto algo como lo de ahora, no se puede estar culpando al pasado, no han tomado su respon­sabilidad y hasta sentimos que ellos tienen acuerdos con la delincuencia organizada, no vemos otra razón. No puede ser que haya violencia por to­dos lados y que los últimos que se den cuenta sean los cuerpos de seguridad. Nosotros andamos por las carreteras todos los días y vemos una serie de anormalidades, toda la sociedad lo ve”, agregó.

Martínez Zaragoza advirtió que de seguir en esta situación la sociedad civil pueda ser quien asuma la respon­sabilidad de cuidar de la seguridad de sus cercanos.