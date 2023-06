Mi Jardín de Flores

El Narco Desmintió a David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas ha disminuido de manera considerable, posicionado al estado en el lugar número 14 de 32 a nivel nacional. En este sentido, en 2021, en esta fecha, se registraban 667 homicidios, siendo ese año el más violento, mientras que en 2022, en la misma temporalidad se registró una disminución de 558 homi­cidios y 16% menos; en el 2023 continúa la disminución de este delito con 545 homicidios hasta el momento’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 27 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tan­to te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

David Habló y el Narco le Respondió con Cinco Asesinatos y Cuatro Heridos

EL NARCO –abre don Roberto la con­versación- volvió a mostrar lo organizado e ‘inteligente’ que es: David presumió de una sensible baja de la criminalidad y el narco le respondió, el mismo día, con cinco ase­sinatos y cuatro heridos graves a balazos.

-ES QUE el David -contesta doña Petra-nomás abre la boca para cajetearla, a fuerza nos quiere vender un camello reumático y hace comparaciones con el ‘RaTello’, otro bueno pa’nada, que lo único que hizo fue enriquecerse a lo bestia y huir al extranjero a gozar, con todo y prole, del multimillona­rio botín logrado en cinco años de saquear el erario.

-VEO DOS cosas: don David oculta ho­micidios dolosos y hay días que sí bajan, pero luego aumentan como bien lo dice don Roberto, entonces el señor gobernador no debe echar las campanas al vuelo-.

-DAVID acomoda cifras a su antojo, pero los reportes diarios de la Presidencia de lo República lo ponen en evidencia, a tal grado que ya no se sabe quien de David o Alex sea el más mentiroso gobernador que ha tenido Zacatecas: parejean, pero sobre todo en la violencia.

“EN GUADALUPE, a eso de las 2:00 de la mañana, dos narcosicarios destrozaron la puerta de una casa ubicada en la calle San Francisco, fraccionamiento Real de San Gabriel, entraron y acribillaron a un hombre para enseguida abandonar el lugar con pasmosa tranquilidad e impunidad.

“Y LO más cañón, regresaron los nar­cocarniceros: Cinco horas después, ahí mismo en Guadalupe, a eso de las 7:00 de la mañana, los organizados e ‘inteligentes’ narcotraficantes, como los reconoce David, arrojaron el cuerpo descuartizado de un individuo cerca del panteón Jardines, de Guadalupe, lo que causó pavor; por su­puesto, los asesinos no fueron detenidos.

“YA POR la noche, sin especificar la hora, ahí mismo en Guadalupe un hombre que previamente había sido secuestrado, torturado, asesinado a balazos y encobijado fue arrojado en zona despoblada entre la colonia Hípica y Mina Azul, como si fuera basura; tampoco hubo detenidos.

“EN Fresnillo, a eso de la 1:00 de la mañana, mataron a tiros a un individuo que caminaba por la calle 3 de Mayo, colonia Obrera, a pocos metros de llegar a su casa: los asesinos lo estaban cazando y en cuanto lo vieron llegar lo mataron a balazos. Tam­poco hubo detenidos.

“AHÍ mismo en Fresnillo, pero a eso de las 7:00 de la mañana, miembros del crimen organizado tiraron el cadáver de un hombre maniatado, con huellas de tortura y balazos en todo el cuerpo; así fue encontrado por vecinos del rancho El Colorado, cuando transitaban por el camino de terracería que conduce a Santa Rosa. Obvio, no hubo detenidos.

“Y EN la capital del estado, en el meri­tito Zacatecas, dos mujeres y dos hombres fueron baleados poco antes de la 1:00 de la mañana de ayer lunes, en la calle Álamo, colonia Pánfilo Natera; las cuatro perso­nas heridas fueron trasladadas al Hospital General; los frustrados asesinos, como siempre sucede, no fueron detenidos.

“ASÍ LAS cosas, ayer lunes se come­tieron cinco asesinatos y cuatro personas -entre ellas dos mujeres- resultaron heri­das de bala, por lo que los organizados e ‘inteligentes’ narcosicarios nuevamente desmintieron a David: Zacatecas no ha cambiado, sigue en llamas.

Fundada la sospecha de don Antonio Martínez Zaragoza

-¡CINCO homicidios dolosos, dos hombres y dos mujeres heridos de bala, pero ningún detenido, raya en escandalosa impunidad; por eso se me hace fundada la sospecha de don Antonio Martínez Zara­goza, quien hoy en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías declaró que por eso ‘hasta sentimos que ellos tienen acuerdos con la delincuencia organizada’-.

-YO TAMBIÉN-retoma la palabra don Roberto- opino como el periodista Manuel Buendía: ‘Si yo veo una ave palmípeda que camina como pato, grazna como pato, nada como pato y se la aparea con las patas tengo todo el derecho de deducir que es un pato’.

“AQUÍ lo hemos comentado muchísi­mas veces: tienen que limpiar la policía toda porque son un gigantesco nido de narcos-.

-PERO don Antonio Martínez, presiden­te estatal de la CNC, va más allá pues él dice que ‘nunca se había visto algo como lo de ahora y subraya que no se puede estar culpando al pasado, no han tomado su responsabilidad y hasta sentimos que ellos tienen acuerdos con la delincuencia organizada (sic), no vemos otra razón. No puede ser que haya violencia por todos lados y que los últimos que se den cuenta sean los cuerpos de seguridad. Nosotros andamos por las carreteras todos los días y vemos una serie de anormalidades, toda la sociedad lo ve’.

“Y DON Antonio asegura que conoce muy bien el estilo de gobernar de don David y de Morena: “Su excusa es la de echarle la culpa a los del pasado, veía unos comentarios donde se cuestiona a un señor que dio un ejemplo doméstico donde no se puede culpar a quien ocupó la casa antes y se debe hacer responsable de la limpia de ahora. Eso pasa justamente con el tema de la inseguridad en el país y en el estado, ahorita ellos son los responsables, son quienes gobiernan independientemente de lo que haya sido, ellos tienen esa res­ponsabilidad y no la han sabido resolver’.

-PERDÓN por la expresión, pero el Antonio está pedorro: mi ‘cabecita de al­godón’ todo le ha concedido al David: los presupuestos más grandes de la historia, miles de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, participaciones especiales par reparar carreteras, casi tres mil millones de pesos extra para reponer lo que se robó el ‘RaTello’; que el David sea un inepto no es culpa de mi ‘cabecita de algodón’, la bronca es del soberbio desgobernador a quien el cargo a le quedó grande, por eso insisto en que los diputados ya deben de ir preparando la revocación de mandato para que el David se vaya a su rancho de Puebla del Palmar, en Fresnillo, a ordeñar vacas, no el dinero del pueblo.

“EN CAMPAÑA dijo que él nos regresaría la paz y la tranquilidad a Za­catecas, pero después reculó y dijo que la Inseguridad dejó de ser un asunto de estado y que también era problema de la ciudadanía, pues entonces que nos placa de policía estatal, arma y un sueldo para entrarle a los cocolazos, pues de que otro modo podemos apoyar si aquí ya le hemos aportado muchas ideas y no hace caso; quiere que la solución le caiga del cielo ¿no recuerdan que dijo que hay que encomendarnos a Dios?

“SÍ, a Dios rogando pero con el mazo dando, como dice el refrán, porque no sólo es la violencia y la inseguridad sino la economía, la educación y la salud: estamos peor que con el ‘RaTello’ que tenía menos presupuesto y era un redomado ladrón, ¿qué le hace pues a tantos miles de millones de pesos el David?”.

-ES LA pregunta de los 64 mil pesos, ya ven que hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica que ocupamos el penúltimo lugar en la Industria de la Construcción, con menos 40.6 puntos porcentuales, por menos 40.8 de San Luis Potosí , ¡qué vergüenza!-.

-BUENO, cuando menos ya no estamos en el último lugar. Lo que sí me preocupa es que en Jerez siguen desapareciendo las mujeres y la gente ya no dice nada, pareciera que ya se acostumbró y perdió la capacidad de asombro, de indignación: hoy nuestro Diario Publica la Cédula de Búsqueda de KENYA MONSERRAT RAMÍREZ GONZÁLEZ de 28 años, des­aparecida forzadamente el 25 de junio de 2023, en Jerez, Zacatecas.

-ESAS desapariciones forzadas me due­len en el alma, como también el silencio de nuestras autoridades que no mueven un dedo para ubicar y rescatar a las víctimas ¿qué no hay cámaras de vigilancia en entradas y salidas de carreteras, el aero­puerto, calles y centrales de autobuses; no tenemos fiscal general de Justicia ni grupos de inteligencia?-.

-PUES todo indica que no, madre Teresa, para eso no hay dinero, ni responsable que le salga al toro, pero sí para las fiestononas de XV años de las hijas del David y del Saúl: hasta contratan a famosos cantantes extranjeros que cobran en dólares-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.