Mi Jardín de Flores

¡Ya Basta, David Debe Irse!

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Si queremos un Zacatecas transfor­mado, con bienestar, paz, seguridad y progreso, es fundamental y necesario res­petar, promover y garantizar los derechos de las mujeres y asegurar que estén libres de cualquier situación de violencia’: Da­vid Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 28 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡Ya Basta, que David Pida Licencia y Deje la Gubernatura!

¡DIOS DE mi Vida, esta violencia no tiene fin! No podemos continuar así, los ‘Malos Organizados’ siguen arrancando vidas vio­lenta e indiscriminadamente las 24 horas del día con total impunidad, como sucedió anoche con el señor que iba acompañado de su familia y lo acribillaron:

¡YA NO más homicidios dolosos, por el amor de Dios!, don David debe de solicitar licencia al cargo de gobernador y que los señores diputados pongan a otro ciudadano que sí defienda la vida y vea por la prospe­ridad de las y los zacatecanos.

-SÍ MADRE Teresa, porque como bien dice mi ‘cabecita de algodón’: el pueblo se cansa de tanta pinche transa; tenemos años exigiendo que limpien la policía y el David no hace caso, por algo $erá, pero no se vale: todos los días hay derramamiento de sangre zacatecana-.

-LO QUE más me sorprende -toma la palabra don Roberto- es la total indiferencia de David, su falta de humanismo, respon­sabilidad, falta de palabra y su marcada ineptitud; el asesinato de esta madrugada volvió a cimbrar a Zacatecas y al país entero:

“UNA familia iba a bordo de un Ford Fo­cus por la calle de Loza, colonia Arboledas, en Fresnillo, municipio gobernado por Da­vid Monreal Ávila, cuando sorpresivamente fue atacada a balazos, muriendo en el acto el padre de familia, mientras que su esposa y su hijo menor de edad, salían del automó­vil y corrían sin rumbo fijo para ponerse a salvo: de hecho no se sabía nada de ellos, hay temor de que hayan sido secuestrados.

“ESA Madre y ese hijo son dos más de las miles de viudas y huérfanos provocados por la maldita impunidad que gozan esos hijos de su pu… (censurado) madre, a quienes David llama ‘inteligentes’; mentira que esas bestias sedientas de sangre sean inteligentes, porque si lo fueran no anduvieran envene­nando a niños y jóvenes con sus malditas drogas y matando gente a diestra y siniestra, muchas de las veces inocentes: esos son actos criminales que nada tienen que ver con la ‘inteligencia’, que no mame David”

“NO hay de otra, lo mejor que puede hacer David es solicitar licencia y que los diputados nombren al nuevo gobernador, ¡ya basta de tanta impunidad e ineptitud!”.

-QUE don David recuerde cuando dijo que ‘mi mejor sueño, ojalá Dios lo permita, es ser el mejor gobernador que ha tenido Za­catecas, tengo voluntad transformadora, me he formado con los mejores y, para muestra un botón: mi hermano Ricardo’.

“AHÍ están las evidencias, para lo único que salió ‘bueno’ don David, fue para mentir y desgobernar; entonces, lo mejor será que se vaya, se lo demandamos como lo ordena la Constitución Política de los Estados Uni­dos Mexicanos”.

Está Visto que Tampoco Puede Vigilar las Carreteras

“El Ernesto González Romo, diputado local por Morena, de plano dijo que el go­bierno del David ni con la Policía Estatal Preventiva (PEP), ni con las Fuerzas de Re­acción Inmediata (FRIZ) puede resguardar todas las carreteras, pero además afirmó que la obligación de cuidar las carreteras federa­les, es obligación de la Guardia Nacional”.

-BUENO, pero ¿y las carreteras estatales, qué? ¿Esas tampoco? Además para eso se crearon las FRIZ, ¿no?

“DON DAVID aseguró que ‘las FRIZ la integran 100 elementos, los cuales vienen a incrementar la capacidad de fuerza, ya que son elementos nuevos para la integración de esta fuerza especial’.

“POR su parte, don Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal, manifestó que ‘nuestros esfuerzos para recuperar la paz y la tranquilidad de Zacatecas se concentran en la planeación centralizada y la ejecución descentralizada, priorizando los métodos de análisis e inte­ligencia para hacer frente a la incidencia delictiva’.

“QUE LAS FRIZ eran ‘una fuerza espe­cial con capacidad para hacer intervenciones estratégicas, acciones de prevención y com­bate a los delitos, en funciones de seguridad pública’, pero vemos que las carreteras siguen sin ser vigiladas, por lo que el joven diputado Ernesto González responsabiliza no sólo a las FRIZ, sino a la Guardia Nacio­nal, que superan los dos 500 elementos: no se saben cuántos son con exactitud porque quitan y ponen.

“POR EJEMPLO: cuando doña Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, estuvo el 7 de julio de 2022 en Fresnillo, con los hermanos Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas uno, y alcalde de Fresnillo el otro, con motivo de la ‘Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas’, informó que alrededor de cuatro mil 800 elementos del Ejército y de la Guardia Na­cional estaban desplegados en Zacatecas, y que en los próximos días serían enviados más; después llegaron 500 elementos más de la Guardia Nacional, pero luego ya no informaron nada, por lo que actualmente no se sabe cuántos elementos federales hay en la entidad”.

-SEAN LOS que sean, pero por donde quiera se ven, pero como no hay mando ni gobernador, andan todos sueltos como chan­gos sin mecate, y los ‘inteligentes’ narcos a vende y vende drogas y mate y mate gente con total impunidad-.

-PUES POR eso estamos como esta­mos, el propio diputado Ernesto González reconoce que si no se cuida el tema de la seguridad ‘hasta el turismo de los migrantes vamos a perder’.

-PUES yo digo que ya lo perdimos: más de 50% han dejado de venir a Zacatecas por tanta violencia e inseguridad, no olvidemos que el diputado federal y cantante, Marco Flores, recomendó a nivel internacional que ‘no visiten Zacatecas’, hasta su hotel bouti­que ‘La Cabrona’, ubicado en Jerez, cerró sus puertas por varios meses por amenazas directas del narco a sus empleados, y bueno, en Jerez sigue desapareciendo mucha gente, en especial mujeres.

Y Hablando de Desapariciones Forzadas

HOY Miércoles nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Bús­queda de:

NAHOMI SAMANTHA MARÍN BA­RRIOS de 21 años, desapareció el 18 de marzo del presente año en Zacatecas, Za­catecas, y

LEONEL TRUJILLO BÁEZ de 45 años, desaparecido en Villa de González Ortega, Zacatecas, el 24 de junio de 2023.

-POBRE gente, sus familias deben de estar muy angustiadas-.

-PERO pues el David sigue a risa y risa, gozando las mieles del poder… y del joder-.

Regresa Zacatecas a ser la Ciudad más Violenta del País

-LA VERDAD, pa’vergüenzas, no gana­mos; la encuestadora RUBRUM, como lo publica hoy nuestro Diario, nos informa que en su reciente muestra realizada los días 22 al 26 de junio de 2023, la ciudad de Zacate­cas regresó a ocupar el nada honroso último lugar en percepción de seguridad; según la cada encuestadora, la ciudad más segura de México es Mérida, Yucatán.

MIENTRAS que las capitales de los estados vecinos: Aguascalientes, ocupa el 6o lugar; Durango, 8o lugar; Tepic, Nayarit, 10o lugar; Monterrey, Nuevo 16o lugar; San Luis Potosí, SLP, 25o lugar; Guadalajara, Jalisco, 28o lugar; Zacatecas, Zacatecas, está en el último lugar; es, por lo tanto, calificada como la capital del estado más peligrosa del país”.

-SEA POR Dios y venga más-.

-NO EN vano, Jorge Ibarrarán Rodríguez, promotor de carreras atléticas, recomienda a nuestros visitantes viajar de día, mantener un bajo perfil y no utilizar vehículos vistosos en nuestras carreteras, porque llaman mucho la atención a los asaltantes, sino carros de medio pelo para abajo, aunque yo con mi carcacha modelo 1982, no me arriesgo a ir a Fresnillo, mejor viajo en camión de pasajeros-.

Los Monreal, a la Cola

-PUES CON la ‘novedad’ de que la cam­paña del ‘Monris’ no levanta para nada: es último lugar en la carrera para candidato a la Presidencia de Mexico, por Morena.

“MIENTRAS que la Claudia continúa de líder con 45.3% de las preferencias, el Marcelo va en segundo lugar con 27.2%, el Noroña va en tercero con 10%, en cuarto el Adán Augusto con 8.1%, y el ‘Monris’ en 5o y último lugar con 3.9%.

-RICARDO debe de estar muy agrade­cido con su hermano David: lo arrastró con él al último lugar-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.-