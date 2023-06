Diputados Cobran Gastos de Gasolina Excesivos: Zulema

“Mañosamente” se Reparten el Botín

Por Rubén Palomo Macías

Luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizara observaciones por excesivos gastos en gasolina, realizados por legisladores locales, la diputada Zule­ma Yunuen Santacruz Márquez, comentó a Página 24 Zacatecas que es algo de lo que no puede hablar mucho debido a que no goza de dichos beneficios, quienes están en los órganos de Administración y Finanzas son quienes mañosamente se distribuyen.

“Ellos tomas decisiones, incluso hemos tenido la oportunidad de solicitarles que se tenga una reunión de comisiones unidas de los órganos de gobierno para poder revisar que es lo que se está haciendo, hasta el momento no tenemos respuesta. Incluso hubo una negativa de ciertas diputacio­nes a realizar esta reunión de comisiones unidas”, señaló.

La legisladora mencionó que desafortu­nadamente se tienen costumbres para rea­lizar este tipo de “distribución” a modo, las malas prácticas se vienen arrastrando y cuando no se tiene la posibilidad de obser­var y analizar el presupuesto de acuerdo a lo que se puede realizar o no.

“Yo siempre digo que tenemos que ver nuestro espacio laboral como un negocio familiar, cuidarlo de esa manera. Si yo sola me estoy gastando el dinero pues no hay negocio. Desafortunadamente hay quien no ve las cosas así y solo están vien­do el beneficio para su bolsillo”, añadió.

Zulema Santacruz aseveró que cada quien será responsable de sus actos y si hay algo que juzgar o algún delito que perseguir se realizará en las instancias correspondientes. Además invitó a la ciudadanía para estar al pendiente de los movimientos que se realizan en la legisla­tura y en todos los espacios ocupados por funcionarios públicos.

“Antes de ser diputada soy ciudadana, seguiré siendo ciudadana y voy a exigir que se respeten todas estas partes, sobre todo cuando estamos hablando de recurso público. Vamos a hacer foros, he trabaja­do con asociaciones civiles, para que se puedan acercar. Ya todos estamos hartos, quienes han llevado las administraciones y quienes manejan nuestro recurso lo hacen de una manera equivocada”, finalizó.