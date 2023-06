Mi Jardín de Flores

Tenemos al Gobernador Peor Evaluado

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas está, prácticamente, en los últimos lugares en todos los indicadores del país, es una consecuencia, tenemos al gobernador peor evaluado, es un mal trabajo que se está realizando en la administración pública’: Claudia Edith Anaya Mota.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 29 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tan­to te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

SU EXPRESIÓN es de molestia, tal vez de coraje, pero esa foto de la señorita sena­dora de la República, Claudia Edith Anaya Mota, que hoy aparece en la primera plana de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, evidencia el sentir de la inmensa mayoría de los zacatecanos ante el mal resultado del gobierno de don David Monreal Ávila.

-LA CLAUDIA Edith Anaya -responde doña Petra- está muy bien informada y coincide con el sentir del pueblo: el David no sabe gobernar, él cree que es el pueblo el que debe estar a su servicio, pero es en­teramente al revés: es él el que debe estar al servicio del pueblo, él lo sabe pero su so­berbia le obstruye su cerebro de mosquito-.

-LAS DECLARACIONES de la sena­dora de la República, Claudia Edith, son muy certeras -tercia don Roberto-: las malas decisiones de David, ‘tomadas desde el principio de su mandato, no han logrado establecer políticas públicas efectivas para mejorar la condiciones de seguridad, salud, empleo, educación y desarrollo económico y demás áreas’, y abundó:

‘ZACATECAS está, prácticamente, en los últimos lugares en todos los indicadores del país, es una consecuencia, tenemos al gobernador peor evaluado, es un mal trabajo que se está realizando en la admi­nistración pública’.

“PERO enseguida Claudia Edith sua­vizó un poco su acusación: ‘Yo invitaría respetuosamente a todos los servidores públicos que forman parte del gabinete a trabajar y hacer un compromiso más fuerte con el gobernador y con Zacatecas para que se puedan replantear las estrategias en las principales ramas de desarrollo del estado y que en el segundo año de gobierno se pueda replantear a la ciudadanía zacatecana un mejor modelo’.

-CON TODO el respetó para la señorita senadora Claudia Edith, pero el problema de don David no es la gente de su Gabinete, sino él mismo, pues sus colaboradores hace lo que él les ordena: recuerden cuando la señorita licenciada, Humbelina Elizabeth Loera López, secretaria de la Función Pública, cumpliendo las órdenes de don David, de combatir la corrupción, llevó a cabo una exhaustiva auditoría a las finan­zas del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, encontrando que el coordinador general del Patronato, don Benjamín Me­drano Quezada, había cometido un desfalco por 60 millones 100 mil pesos.

“CON EL multimillonario millonario desfalco, debidamente acreditado, el juez no tuvo más que girar la orden de aprehen­sión en contra de don Benjamín Medrano a quien la licenciada Humbelina Elizabeth Loera, ya tenía perfectamente ubicado, sin embargo don David se compadeció de su íntimo amigo y ordenó no lo detuvieran.

“Y NO es este caso solamente, no: fue el propio fiscal, don Francisco José Murillo Ruiseco, quien después de una exhaustiva investigación descubrió que en el homici­dio del conocido abogado y exintegrante del grupo musical Los Románticos de Zacatecas, don Raúl Calderón Samaniego, cometido entre el 31 de diciembre y el 1 de enero 2022-2023, habían participado el alcalde del municipio de Guadalupe, don Julio César Chávez Padilla y su esposa la presidenta del DIF municipal, doña María de Jesús Saldívar, mejor conocida como la señora ‘Susy’, pero como son muy amigos del gobernador don David, no hicieron nada para detenerlo y a pesar de que ambos acusados cuentan con orden de aprehensión, no han podido ser detenidos.

“OTRO hecho que causó mucho enojo y frustración entre el pueblo de Zacatecas, éste más reciente es el de don Jeu Ramón Márquez Cerezo, titular de Protección Civil Estatal, acusado extorsionar a empresarios y comerciantes de todos los niveles: el señor Jeu les exigía los llamados ‘moches’ por varios miles de pesos a cada uno para poderles otorgar un papelito de ‘certifi­cación’.

“LOS estafados acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado a poner su demanda en contra del amigo de don Da­vid y de don Ricardo Monreal, hecho que trascendió a los medios de comunicación y a la opinión publica gracias a los propios estafados, pero el caso sólo fue tema de días y, al final, el amigo de los hermanos Monreal huyó de Zacatecas, sin siquiera haber declarado ante las autoridades”.

-¡PINCHES amiguitos -levanta la voz doña Petra- que tienen el David y el ‘Mon­ris’!, dos asesinos, un súper ratero y un súper extorsionador y los cuatro asesinos ratas andan como chinos libres, al igual que el ‘RaTello’ y la Cristina”, que como también asegura el gobernador, desfalcó al pueblo con dos mil 900 millones de pesos-.

-¿QUÉ DE cosas, verdad? Y eso que don David prometió combatir la corrupción y acabar con la impunidad-.

-Y VALIÓ chetos -toma la palabra don Roberto- David salió igual o peor que Alex, pero yo insisto: la violencia y la inseguridad son lo peor que padecemos, todos los días corren por Zacatecas ríos de sangre, incluso en los propios hogares: aprovechando la oscuridad de la madrugada, este miércoles matones a sueldo allanaron violentamente un hogar ubicado en la calle Maclovio Herrera, colonia Nueva Generación, en la cabecera municipal de Guadalupe y acribillaron al jefe de familia que, ensangrentado, cayó al piso.

“CUMPLIDO su abominable encargo, los asesinos salieron de la casa, abordaron un carro que los estaba esperando y en segundos desaparecieron”.

-¿QUÉ FÁCIL e impunemente se asesina gente en Zacatecas, verdad?-.

-DESGRACIADAMENTE esa es la verdad, igual pasa con las desapariciones forzadas, hoy jueves nuestro Diario Pági­na 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de la niña PETRA ESTRELLA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ de 13 años, desaparecida el 27 se junio del presente año, en Fresnillo Zacatecas.

“LA SITUACIÓN política, social y eco­nómica de le entidad está que arde, por eso coincido con Claudia Edith quien dice ‘que el gobierno está obligado a recomponer la situa­ción y los zacatecanos estamos obligados a exigir que las cosas estén mejor en Zacatecas.

‘NO SÉ SI el estado esté arrepentido, eso lo tiene que valorar la ciudadanía pero por los indicadores que yo veo creo que no es un estado conforme. Tenemos que revisar los indicadores y las opiniones que doy están sustentadas en esos indicadores, los mismos que nos están diciendo que estamos mal. Los zacatecanos merecemos un mejor gobierno, tenemos el derecho de aspirar a una vida mejor, merecemos resultados, tenemos la obligación de exigir al gobierno para que hagan mejores cosas para nosotros’.

-MMM… el David como no tiene ver­güenza, ¿cómo va a hacer mejor las co­sas?, pero además le vale gorro el pueblo, él nomás piensa en cómo hacerse más rico y seguir comprando ranchos, nomás imagínense, tiene a su nombre alrededor de mil hectáreas de tierra, casas, terrenos urbanos y millones de pesos en bancos, ¿se imaginan con cuántos cientos o miles de millones de pesos va a salir de la Casa de los Perros?-.

-NI ME diga, porque me acuerdo de esos cientos de miles de zacatecanos que apenas como una vez al día, mientras el señor gobernador come las mejores viandas, no se vale.

BUENO, yo me voy. Se quedan con dios y María Santísima de Guadalupe-