“Maestros de la UAZ no Saben Diferenciar Entre Acoso Sexual y Violencia Institucional”

No Saben que los Alumnos Tienen Derecho a Organizarse: Ortega

Por Rubén Palomo Macías

María Elena Ortega Cortés, integrante del Movimiento Feminista en la Red Plural de Mujeres, e integrante de diversas organi­zaciones en lucha por los derechos de las mujeres, declaró a Página 24 Zacatecas que las mujeres continúan avanzando con el tema de paridad y estudios de género pero pareciera que eso comenzó a incomodar al patriarcado en su representación de mujeres y tratan de eliminar los avances en progra­mas o impedir en otras áreas educativas que avancen los programas de estudios de género.

“En la Universidad Autónoma de Zacate­cas (UAZ) se han hecho esfuerzos impor­tantes en la reforma universitaria, hay una reforma constitucional de 2011 que tiene que ver con derechos humanos y vemos que en la universidad las jóvenes estudiantes siguen batallando porque no confían en un instrumento que fue de copia y pega para hacer un protocolo. Desconfían porque la gente no está preparada para saber cuántos tipos de violencia hay y como identificarlas. Los maestros y maestras, no todas, no saben que es la violencia académica, no saben la diferencia entre acoso sexual, violencia institucional y no saben que las alumnas y alumnos que se ponen a denunciar este tipo de violencias tiene derecho a organizarse y a la libertad de expresión”, mencionó.

María Elena Ortega aseveró que se re­quiere que la universidad cuente con me­canismos fuertes para capacitar a docentes e instituciones administrativas, y se pueda identificar que las quejas de las estudiantes realizan, desde tendederos y denuncias verbales, tienen un sentido de prevención y hartazgo porque ya no se soporta más.

“Cuando vemos las interpretaciones que dan las áreas administrativas nos preocupa porque la sociedad está ubicando a la univer­sidad como una institución que permite todo este tipo de conductas. Esperamos mucho de la UAZ y primero como personas para que puedan transmitir la cultura de los derechos humanos y la paz, sobre todo que no se hos­tigue, se repruebe o se bajen calificaciones o se señalen a las jóvenes como feministas locas por hacer denuncias. Esperemos que con la defensoría universitaria se pueda generar el clima de paz”, finalizó.