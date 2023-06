“Ni Como Titular de Ganadería, se vio el Apoyo de David a Zacatecas”

Menos Ahora que Está Evaluado Como el Peor Gobernador: Torres

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal, Miguel Ángel Torres Rosales, declaró a Página 24 Zacatecas que el estado continúa siendo nota nacional e internacional pero de las malas, se ha visto que en el tema de seguridad, con la llegada de Arturo Medina Mayoral, se han logrado ejecutar algunas detenciones y se pide que ese tipo de noticias sean constantes y que los delincuentes vean que sí se les está combatiendo.

“Anteriormente nuestras fuerzas del orden público solamente hacían rondi­nes, resguardaban escenas del crimen pero no perseguían a los delincuentes, menos los confrontaban. Ojalá que este tipo de acciones ayude a cambiar la mala percepción que hay del estado. La mala imagen que tiene el gobierno es otra cosa lamentable, yo quisiera que el gobernador de Zacatecas fuera el mejor calificado, fuera el mejor evaluado, porque eso significaría que está hacien­do las cosas bien y a los zacatecanos y zacatecanas les estaría yendo mejor pero la realidad es todo lo contrario, tenemos al gobernador peor evaluado con los peores resultados y eso afecta a toda la población”, señaló.

El diputado mostró su deseo de que el gobernador del estado, David Monreal, cambie su estrategia en materia de ad­ministración pública y revise los perfiles de quienes lo acompañan en su gabinete ya que es tiempo de que, quienes no hayan dado resultados, sean cambiados y remplazados.

“Al final a quien evalúan es al go­bernador, si su gabinete no le ayuda entonces el resultado y la calificación es para él. No sabemos ni tenemos claro de cuales sean las prioridades del gobierno porque en materia de seguridad apenas empezamos a ver algunos destellos con las pocas detenciones, en el campo tenemos abandono, él fue titular de ganadería y no vimos en el estado esos beneficios. Realmente no tengo claro cuál es la prioridad del gobierno. Ni en lo político vemos que haya preferencia para su hermano, vienen al estado las otras corcholatas y aquí los tratan bien, no sé cuál vaya a ser su definición al respecto”, remató.