Mi Jardín de Flores

No Fue uno, Sino Tres los Asesinatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La mala imagen que tiene el gobierno es otra cosa lamentable, yo quisiera que el gobernador de Zacatecas fue­ra el mejor calificado, fuera el mejor evaluado, porque eso significaría que está haciendo las cosas bien y a los zacatecanos y zacatecanas les estaría yendo mejor pero la realidad es todo lo contrario, tenemos al gobernador peor evaluado con los peores resultados y eso afecta a toda la población’: Miguel Ángel Torres González.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 30 de Junio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al con­templar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Gobierno Mendaz, Corrupto, Impune e Inepto

“¡NO CEDEN los asesinatos -abre la conversación don Roberto encolerizado-, tampoco las mentiras de este gobierno mendaz, corrupto, impune e inepto!”.

-BUENO, eso no es novedad, lo sabe­mos-.

-EL DAVID está aferrado a superar al ‘Pinocho de Bernárdez’, y lo está logrando con creces, así como dicen que el ‘Ra­Tello’ entregó la gubernatura a Morena, ahora adelantan que el David la devolverá al PRI-.

-NO LO dudo ni tantito: las ejecucio­nes continúan: hoy viernes 30 de junio nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica el asesinato de un hombre al cual descuartizaron en la capital del estado y fueron arrojar sus restos en la calle Ma­rruecos esquina con la calle Bosque-Ma­gisterial, colonia Europa, en una casa en construcción.

“ESTE enésimo y macabro asesinato tiene el tufo de haber sido cometido por los ‘inteligentes’ narcotraficantes, y fue descubierto alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer jueves 29.

No fue uno, Sino Tres los Asesinatos de Ayer Jueves

“Y DAVID volvió a ‘festejar’ que el día de ayer nomás se haya cometido un asesinato, pero volvió a mentir porque el Gobierno de México reporta que no fue uno sino tres los asesinatos cometidos en Zacatecas ayer jueves 29: miren aquí está el gráfico, seguimos siendo de los estados más peligrosos del país.

“PERO hay otra situación igual o más hija de la ching… (censurado) que los asesinatos: las desapariciones forzadas también aquí en Zacatecas cuatro fabri­cantes de dulces típicos del vecino estado de Aguascalientes, desaparecieron desde el pasado martes 20 de junio en Trancoso, municipio al que acudieron a comprar materia prima como biznaga, chilacayota y camote.

“EL gobierno de Zacatecas tenía la cuádruple desaparición bien escondidi­ta, pero resulta que la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, pidió información sobre el caso y fue entonces que ayer las autoridades de aquí lo tuvieron que dar a conocer en algunos medios la desaparición de los cuatro dulceros:

JOSÉ DE JESÚS SOTO RUIZ de 16 años.

OMAR GUADALUPE ROJAS SALA­ZAR de 29 años.

EDILBERTO ORTEGA ACOSTA de 33 años.

LUIS GERARDO HERMOSILLO VARGAS de 34 años.

JAVIER ESPINOZA, integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, comentó a nuestra compañera periodista Benny Díaz que tuvieron una reunión con la gobernadora ‘Tere’ Jimé­nez, la cual se prolongó por horas:

‘FUIMOS escuchados todos, estamos agradecido con ella por la manera en que nos trató, porque no es omisa, como los que han estado antes, nos escuchó a todos los familiares de personas desaparecidas, sobre todo a quienes están pasando por los momentos más difíciles como son los cuatro aguascalentenses desaparecidos en territorio de Zacatecas, a donde fueron a trabajar vendiendo dulces típicos (sic)’.

-PUES qué buena gobernadora tienen en Aguascalientes que atiende a la gente, no como don David que no sabe escuchar y es un se deshumanizado, debería de ser más sensible con sus gobernados-.

-MMM… el David sólo escuchaba a la gente cuando andaba en campaña electo­ral, pero nomás ganó la gubernatura y se hizo ojo de pescado: se rodeó de muchos funcionarios chafas que ni siquiera saber darle bien la hora: si el narco, como dice el David, tiene gente ‘inteligente’, él tiene a gente pen… tonta, pues como dice el Miguel Angel Torres González, diputado federal:

‘AL FINAL a quien evalúan es al gobernador, si su gabinete no le ayuda entonces el resultado y la calificación es para él. No sabemos ni tenemos claro de cuáles sean las prioridades del gobierno porque en materia de seguridad apenas empezamos a ver algunos destellos con las pocas detenciones; en el campo tenemos abandono, él fue titular de ganadería y no vimos en el estado esos beneficios. Realmente no tengo claro cuál es la prioridad del gobierno. Ni en lo político vemos que haya preferencia para su hermano, vienen al estado las otras corcholatas y aquí los tratan bien, no sé cuál vaya a ser su definición al respecto’.

“EL JOSÉ Luis Medina Lizalde fue más contundente en este aspecto, pues dice que el ‘David Monreal es el responsable del mal desempeño de sus funcionarios, él sabe por qué los escogió y por qué los mantiene ahí, eso es clarísimo’, y sí por algo tiene en su gabinete hasta a la exa­mante del ‘Monris’, la Verónica Yvette Hernández López de Lara, a quien le dio el hueso de secretaria de Administración, con un súper sueldo de mas de 100 mil pesos mensuales; y como ella, el David tiene a mucha gente de su contentillo”.

-IGUAL sucedía en el gobierno de don Alejandro Tello: don David y don Alejan­dro cada vez se parecen más.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-