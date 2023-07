“Es Pésimo el Gabinete del Gobernador David Monreal”

El Único que se Salva es Arturo Medina: Karla Valdez

Por Rubén Palomo Macías

La diputada Karla Valdez Espinoza, mencionó a Página 24 Zacatecas que las bajas calificaciones del gobierno actual se han podido percibir y aseveró que existen muchos funcionarios dentro del gabinete de David Monreal Ávila que no ayudan ni abonan al trabajo del gobernador. Aseguró que Monreal Ávila es un gobernador que sale a tierra pero sus funcionarios han hecho que la acep­tación del mandatario se mantenga en último lugar.

“Nada se puede hacer si el gobernador está trabajando pero sus funcionarios no, ya vimos el caso de Maribel Villalpando, secretaria de Educación, que no acudió a la legislatura y que, por supuesto, no es una muy buena funcionaria, por eso tenemos el último lugar en educación. Vemos al secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, que a pesar de que se le ha de­mostrado con peras y manzanas que no hay medicamentos el gobernador lo sigue sosteniendo”, apuntó.

La legisladora realizó un llamado al diálogo y al consenso para que el gober­nador pueda mejorar su aceptación abo­nando a un mejor trabajo de su gabinete. Además mencionó que su gabinete no es el mejor a pesar de que la responsabilidad continúa en las manos de David Monreal.

“Percibo que el gobernador da una orden pero no se ejecuta de la manera que él necesita, ahí está el ejemplo del secreta­rio de Seguridad, Arturo Medina, desde su llegada se han visto cambios con las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ). Creo que hay funcionarios que le ayudan como Arturo Medina que atiende e infor­ma lo que está pasando, es importante que existan secretarios que trabajen”, agregó.

La diputada comentó que es momento de buscar perfiles y abonar al diálogo, siendo mujer de oposición. La legisladora aseveró que se han realizado señalamien­tos y que eso le ha traído consecuencias en ataques a su persona, sin embargo lo continuarán realizando.

“No me voy a callar, soy una voz más en el Comgresl, no represento a un gobierno, represento a la gente que me puso donde estoy y no represento intereses particu­lares”, finalizó.