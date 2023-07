Manuel Velasco Recomienda a David el Mando Único Para Combatir la Violencia

“Asegura que a él le dio Buenos Resultados”

Por Rubén Palomo Macías

El exgobernador de Chiapas y conten­diente por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Ve­lasco Coello, visitó el estado y durante su estancia declaró a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que su participación en el proceso es con la mera y firme intención de llegar a ser Presidente de la República y aseveró que vencerá en la contienda a las “corcholatas” de Morena.

“Se establecieron reglas muy claras de participación, una de ellas fue la de no ejercer ningún cargo público y renunciar o dejar el cargo para poder participar, lo menciono porque en ocasiones anteriores no se había pedido este requisito (sic). Creo que fue importante que cada una y cada uno de los que participamos dejaran su cargo para que no hubiera controver­sia”, mencionó.

El exgobernador apuntó que sus posibi­lidades de ganar la contienda las mide con una frase: “solamente no gana quien no lo intenta”, y aseveró que a lo largo de su vida aprendió a ganar elecciones obteniendo el triunfo para ocupar diversos cargos como la diputación local, federal, senaduría y la gubernatura de Chiapas.

“Hay que recordar que esto no es un pro­ceso de voto directo, es una encuesta donde no solamente participarán los simpatizantes de Morena

el Partido Verde o el Partido del Trabajo, participarán ciudadanos que se consideran independientes y personas que simpaticen con algún otro partido, es una encuesta abierta a las y los ciudadanos. Fuimos los últimos en apuntarnos a esta encuesta, los demás aspirantes llevaban un trecho más recorrido, algunos de décadas. Nosotros en poco tiempo ya estamos siendo medidos y tenemos un nivel de conocimiento a nivel nacional de 29%”, festejó.

Manuel Velasco habló sobre la inseguridad que existe en el estado zacatecano y aseguró que gracias a la experiencia de haber gober­nado Chiapas se obtuvieron resultados que mantuvieron al estado dentro de los más seguros del país aplicando el mando único.

“Soy un convencido de que se deben ha­cer esfuerzos concentrados en una misma dirección, nosotros planeamos que a nivel nacional se pueda coordinar un mando único. Hay que dejar claro que debe existir esa coordinación con las fuerzas armadas, principalmente con el Ejército Mexicano, eso abonaría también al estado de Zacate­cas”, remató.