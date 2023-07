Mi Jardín de Flores

Cuando la Claudia lo Puso Como Lazo de Cochino

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘No me voy a callar, soy una voz más en el Congreso, no represento a un gobierno, represento a la gente que me puso donde estoy y no represento intereses particu-lares’: Karla Valdez Espinoza.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 1 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¿De Quién es la Culpa?..

¡DIOS SANTO! Lo leo y no lo creo: ¿cómo es posible que el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, a 10 días de la desaparición de los cuatro jóvenes aguascalentenses, fabri­cantes de dulces regionales que vinieron a Zacatecas a comprar materia prima para su elaboración, diga ignorar si las cuatro personas desaparecieron aquí en el estado o en Aguascalientes?

¡CARAMBA, no es de creerse!

-MMM… madre Teresa -dice doña Petra-, ¿cuándo se han preocupado por indagar las desapariciones forzadas o los secuestros? ¡Nunca! Entonces yo sí le creo al Rodrigo Reyes, es indolente igual que su patrón el David Monreal: no sabe dónde fue la pri­vación ilegal de la libertad de esas cuatro personas-.

-ES QUE no les interesa el pueblo -tercia don Roberto-, sólo le echan ganas cuando los secuestrados trabajan en el gobierno, son de su familia o pertenecen a influyente cámara empresarial, entonces sí los buscan hasta por debajo de las piedras y los encuen­tran, como sucedió con el primo hermano de los Monreal, la familia del militar y el empresario afiliado a la Canaco, entre otros.

“PERO estos señores, entre los que se encontraba un menor de edad, son gente tra­bajadora, humilde y de otro estado, por eso sencillamente les vale madre, aunque está comprobado que a los cuatro fabricantes de dulces típicos que vinieron a Zacatecas a comprar biznaga, camote y chilacayote para elaborar dulces, desaparecieron en Trancoso, municipio que en los últimos días han privado de su libertad a más personas, a las que tampoco han encontrado.

“¿QUÉ MENSAJE está enviando la ‘nueva gobernanza’ de David Monreal?”.

-’NO VENGAN a Zacatecas’, ese sería el mensaje del David, ‘porque si no los desaparecen, mi hijo Leo y su pandilla de ebrios fifís los pueden mandar al más allá de una tremenda golpiza con pies y puños’, y con otra: ‘en la entidad impera doña im­punidad’-.

-DESGRACIADAMENTE es verdad, Zacatecas es tierra de nadie: estábamos mejor cuando estábamos peor; sí este des­gobierno continúa así, no es de dudarse que la gente comience a decir: ‘Regresa Tello, te perdonamos!’-.

-¡SI, SÍ que regrese estoy de acuerdo, pero lo que se robó el desgraciado ‘RaTello’-.

Todos los entrevistados Coinciden: el Mejor es Arturo Medina Mayoral

-DESPUÉS de dos sonoros fracasos en la secretaría de Seguridad Pública del Estado, todo indica que la contratación del señor general don Arturo Medina Mayoral fue acertada, pues su trabajo sí se nota-.

-TODOS LOS entrevistados coinciden -contesta doña Petra-: el mejor funcionario del gabinete es el ‘yéneral’ Arturo Medina; y sí, su trabajo se nota, a diferencia de los dos anteriores-.

-Y CON mucho: el secretario heredado, Arturo López Bazán que presumía de li­cenciaturas, maestrías y hasta doctorados, no hacía nada que lucir su traje y gorra de policía gala y, como cerezas de pastel, relucientes y doradas corcholatas, mientras que Adolfo Marín se dedicaba a elaborar un inflado informes semanal de inexistentes logros que a nadie convencían; lo cañón es que al general Medina nadie le hace segun­da, no hay quién le siga el ritmo de trabajo y dedicación-.

“PODRÍA decirse que es de los pocos que sí desquitan su sueldo con creces, por­que el resto de huevones e irresponsables, puro bla, bla, bla”-.

-AGREGUE usted al David y lo suscribo; la diputada Karla Valdez, en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo, declara que el gobernador ‘sale a tierra’ pero sus funcionarios han hecho que la aceptación del mandatario se mantenga en último lugar:

‘NADA SE puede hacer si el gobernador está trabajando pero sus funcionarios no, ya vimos el caso de Maribel Villalpando, secretaria de Educación, que no acudió a la legislatura y que, por supuesto, no es una muy buena funcionaria, por eso tenemos el último lugar en educación. Vemos al secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, que a pesar de que se le ha demostrado con peras y manzanas que no hay medicamentos, el gobernador lo sigue sosteniendo’.

-NAAA… que la Karla no se haga guaje: aquí el único responsable es el David, por­que a sabiendas que muchos de sus subor­dinados no valen tres cacahuates, aun así no les da puerta, el que la está cajeteando es él, aunque la más perjudicado es la ciudadanía-.

-CREO que la señorita diputada fue benévola con el señor gobernador, porque subrayo: ‘Yo percibo que el gobernador da una orden pero no se ejecuta de la manera que él necesita’, pero sabemos que no es así: ahí está el cambio de la señorita Gabriela Pinedo Morales, por el joven Rodrigo Reyes en la secretaría general de Gobierno: a nadie le gusta que sus empleados no cumplan con lo ordenado y seguramente la señorita Pinedo no le estaba dando resultados, por eso el cambio-.

-YO LO que creo es que el David armó su gabinete al a’i se va porque no tenía cartas de donde escoger, por eso está como está: en último lugar en todo, menos en el levanta­miento de tarro, todo Zacatecas sabe que es muy bueno para el ‘chupe’ y que, cuando era alcalde de Fresnillo, el Benjamín Medrano Quezada se encargaba de organizarle gran­des orgías y le llevaba guapas mujeres; que por eso el Benjamín se lo ganó, prueba de ello es que no lo han detenido por el robo multimillonario al Patronato de la Feria de Zacatecas, a pesar de que lo tienen ubicado y está vigente la orden de aprehensión; en fin: el único responsable de la ingobernabilidad en Zacatecas no es otro que el David, no su gabinete, pues como dice ‘El Oso’ Medina: ‘el sabe por qué los contrató y por qué los sostiene’.

-AYER en La Sierra, me contaron un chascarrillo: que a David le sucedió lo que al viejito aquel que perseguía a una muchacha muy guapa, pero cuando la alcanzó ya no supo que hacer con ella ‘pues no paraguas’, así está David: hasta la tercera elección ganó la gubernatura, pero ahora no sabe qué hacer con ella, jajaja-.

-ES QUE David es muy soberbio y está demostrado que no tiene don de mando, está en la política por el ‘Monris’, de lo contrario, por su cuenta, ni como regidor la haría, no sabe ni debatir, la Claudia Anaya en el debate lo puso como lazo de cochino y si no hubiera sido por la Miriam García Zamora del partido Fuerza por México, quien le sacó todos los trapitos sucios a la Claudia, el David hubiera sido arrasado y ahorita la que estuviera en la Casa de los Perros sería ‘La Güera’-.

-SÍ, RECUERDO muy bien el debate, la señorita Claudia se lanzó con todo contra don David, le dijo que era muy deshones­to, que había cuando alcalde de Fresnillo lo había desfalcado y casi casi le dijo que pertenecía a los ‘Malos Organizados’-.

-DAVID no sabe debatir -dice don Ro­berto-, no olvidemos que Alex lo sepultó con acusaciones en el debate de 2016 y él sí tildó de ‘narcos’ a los hermanos Monreal-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.