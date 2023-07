Mi Jardín de Flores

Es Como Gabino Barrera, no Entiende Razones

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo no quiero vivir en un Zacatecas que sea el último en todo, yo no puedo permitir que nuestros municipios vivan abandonados, lastimados y desatendi­dos por este gobierno; por eso, hay que cambiar el rumbo del país iniciando en Zacatecas, porque las y los zacatecanos son la razón de ser del PRI, el partido de México’: Carlos Aurelio Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 2 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

DURAS, fuertes las palabras emitidas por don Carlos Aurelio Peña Badillo, pre­sidente estatal del PRI, durante el foro ‘El Mexico que queremos’, llevado a cabo ayer sábado en las instalaciones del tricolor:

‘YO NO quiero vivir en un Zacatecas que sea el último en todo, yo no puedo permitir que nuestros municipios vivan abandonados, lastimados y desatendidos por este gobierno; por eso, hay que cambiar el rumbo del país iniciando en Zacatecas, porque las y los zacatecanos son la razón de ser del PRI’, subrayó y abundó:

‘TENEMOS que trabajar en estos foros y estas mesas para encontrar igualdad, de­bemos apostarle al crecimiento económico para las familias, tenemos que apostarle a recuperar el gobierno’.

-¿Y PARA que chingaos quieren recu­perar el gobierno -truena doña Petra- si lo perdieron por culpa del méndigo ‘RaTello’, así como hoy critican al David, lo hubieran hecho con el Alejandro Tello y su vieja, a ver si así dejaban de robar y mejor se dedicaban trabajar en beneficio del pueblo, pero se quedaron callados como momias.

“ENTONCES que hoy no lloren como mujer lo que no supieron defender como hombres, perdieron la gubernatura porque el Alejandro fue muy ojete y muy ratero, y el muy hipócrita siempre anduvo dándose golpes de pecho diciendo que él era un hombre honesto, ¿no hasta dijo que las mineras le ofrecieron no recuerdo cuántos millones de dólares a cambio de no pagar impuestos, ¿lo recuerdan? Según él muy honesto y que quería que la gente lo reco­nociera por su honradez, pero hoy sabemos que es, hasta ahorita, el gobernador más rata que ha tenido Zacatecas, se chingó más de dos mil 900 millones de pesos, sólo en el último año de su gobierno de enero al 11 de septiembre de 2016, y lo denunció de viva voz el David”.

-PUES EL PRI a nivel nacional se está desmoronando: de hecho en el estado de Hidalgo le renunciaron diputados y la ma­yoría de alcaldes y hasta el exgobernador Omar Fayad y mañana lunes va a ver otra desbandada encabezada por Miguel Angel Osorio Chong.

“POBRE tricolor, llegó a gobernar todo el país y hoy nomás tiene dos estados: Durango y Coahuila. Y eso se lo debe de agradecer a David, porque por el aumento de la violencia y la inseguridad en Zacate­cas, siendo nuestros vecinos ganaron con el voto del miedo:

‘SI VOTAN por Morena, el narco que está enraizado en Zacatecas se va a ex­tender hasta acá’, dijeron y les metieron terror a los duranguenses y coahuilenses, por eso deben de de estar agradecidos con David, como Morena lo está con Alex por haberle entregado el estado ‘gracias’ a la violencia, corrupción e impunidad del anterior gobierno priísta.

“Y SI David sigue igual de inepto y mamón, Zacatecas volverá a ser gobernado por el PRI: ahí está esperando la hora Fito Bonilla, que ha estando aguantando serena­mente la tempestad con sus radiodifusoras, canal de televisión y su rancho: ese sí au­ditaría a fondo a David y hasta lo metería a la cárcel a David, pues heredó el carácter de su papá Eulogio, ¡aguas David!”.

Claudia se Está Dejando ver más Seguido

-LA SEÑORITA Claudia Edith Anaya Mota, senadora de la República y excan­didata a gobernadora de Zacatecas, se está dejando ver más seguido en publico, hoy domingo aparece nuevamente en entrevista con nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano y reiteró su preocupa­ción por la interminable ola de violencia, inseguridad (asesinatos, desapariciones forzadas, asesinatos y asaltos violentos en carreteras, gente descuartizada y arrojada en cualquier punto del estado como si se tratara de basura), economía y turismo por lo que urgió al señor gobernador don David Monreal y a su gabinete esforzarse más para darle al pueblo de Zacatecas buenos resultados en lo político, social y económico.

-¡JA! ESTÁ en chino: el David es un Gabino Barrera cualquiera, ‘no entiende razones’, el pueblo es lo que menos le interesa, ya no le hace caso ni al ‘Monris’, que es el patriarca de esa familia.

-PUES la senadora Claudia fue muy clara al señalar que la inseguridad es la principal causa de la pérdida de empleos porque los empresarios no tienen interés en invertir en Zacatecas, por lo que bus­can rutas como el estado de Aguascalien­tes; fíjense nomás: nuestro es 13 veces más grande que Aguascalientes y tiene casi los mismos habitantes y su economía es más fuerte que la de nosotros y en cuanto al PIB el de ellos fue de 1.25%, mientras que nosotros apenas llegamos al 0.94%, son cifras del año pasado (2022); estamos apenas por arribita de Baja Ca­lifornia sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala, pero si nos vamos per cápita y territorio, ¿saben qué?-.

-¿QUÉ?-.

-NI NOS lo diga madre Teresa, ocupamos el último lugar, ¿verdad?-.

-LAMENTABLEMENTE sí, el último lugar como casi en todo-.

-¡PINCHE DAVID! Ahora con la huelga en la Minera Peñasquito vamos a estar peor, ¡vaya gobiernito que nos tocó otra vez!

Y Siguen los Asesinatos

-ANOCHE en La Sierra (la cantina más fregona de Chalchihuites) un camarada me contó el siguiente chascarrillo: David le mandó un correo cantadito a Alex:

‘NO, NO te preocupes por mí

AQUÍ TODO sigue igual como cuando estabas tu’

-JAJAJA, ¡ah raza!-.

“Y SÍ, ayer a pesar de ser un día ‘tranqui­lo’, se cometieron, al menos, dos sádicos asesinatos: en la meritita capital del estado asesinaron a balazos a un hombre después de haberlo secuestrado y torturado y fueron a tirar su cadáver en la colonia El Orito, a plena luz del día y ante numerosos testigos, a eso de las 7:30 de la mañana.

AHÍ MISMO en la capital de Zacatecas, otro individuo fue asesinado a tiros, y sus restos tirados en la calle Guadalupe Torres, colonia Estrella de Oro, a pleno sol. En nin­guno de los dos asesinatos hubo detenidos.

EN CUANTO a desapariciones forza­das, hoy nuestro Diario Página 24 Za­catecas publica la Cédula de Búsqueda de:

FILIBERTO OROZCO ORTEGA de 46 años, desaparecido en Jerez de García Salinas el 25 de junio de 2023”.

-PUES NO hay un solo día blanco -afirma doña Petra-y eso que el David y su cártel nos ocultan varios crímenes de alto impacto como lo hemos demostrado con informacion oficial del gobierno de mi ‘cabecita de algodón’-.

-QUÉ LE vamos a hacer: la violencia es el pan nuestro de cada día.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Diosa y María Santísima de Guadalupe-