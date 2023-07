“El de David Monreal es un Gobierno Inoperante”

Monreal no le Tiene Amor a Zacatecas: Zulema Santacruz

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local, Zulema Yunuen Santacruz Márquez, declaró a Página 24 Zacatecas que el gobierno de David es inoperante, aunque luego reconoció que tiene un secretario de gobierno, Rodrigo Reyes, que se involucra en las cuestiones necesarias tanto en lo políti­co, social y económico. Señaló que Ro­drigo Reyes, a pesar del poco tiempo que lleva ocupando el cargo está realizando un buen trabajo y eso da una esperanza para el estado, aunque una golondrina no hace verano.

“Creo que a muchas diputadas y di­putados nos ha dado esa esperanza y la verdad confiamos en que eso se vea ha­cia afuera. Respecto a nuestro gobierno inoperante es un gobierno que nos va dejando muy a la deriva, eso no lo vemos desde el privilegio de la diputación, lo vemos desde fuera, eso no es esperanza­dor. Son seis años y hay que ver desde la república como nos han mantenido en esta situación y que ha mejorado en Zacatecas a lo largo de 2 años”, añadió.

La legisladora aseveró que es muy complicado que se pueda dar una buena opinión respecto al gobierno de David Monreal y la nueva gobernanza. Agre­gó que se tiene que hacer un sacrificio muy grande para poder recomponer el camino del gobierno de David Monreal y se debe hacer un cambio muy drástico en el gabinete.

“Tenemos funcionarios que no fun­cionan, si se quisiera recomponer el gobierno hay mucho por hacer, hablemos de Educación, por ejemplo, a la señora, Maribel Villalpando, le tengo todo el respeto del mundo, es una mujer que ha hecho su trabajo pero hoy en día no luce. Tenemos funcionarios que se les invita a mesas de trabajo a las comisiones legis­lativas y su respuesta es que no pueden porque no les dan permiso, eso es grave, me sorprenden ese tipo de respuestas. Es grave, creo que hay falta de conocimiento y capacidad, necesitamos líderes reales que vean por la gente y alguien que tenga muchas ganas de trabajar. Se necesita amor por Zacatecas, amor por el servicio y no hemos encontrado más que un triste amor con amor se paga, todo quedó en un eslogan de campaña”, finalizó.