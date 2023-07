Son Tiempos Electorales y Debemos de Exigir el Cumplimiento de Promesas: Obispo Noriega

“Nos ha Afectado Mucho la Mala Imagen de Zacatecas”, Lamenta

Por Rubén Palomo Macías

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, comentó a Página 24 Zacatecas que el estado vive en su ma­yor parte del turismo, siendo la actividad que genera más economía, sin embargo el estado ha sido golpeado por la inseguridad, lo que ocasión que la actividad turística disminuya de forma considerable.

“Nos ha afectado mucho la mala imagen que se generó de Zacatecas porque la si­tuación de inseguridad la padecen la mayor parte de los estados en México, pero la imagen que se manejó del estado nos afectó muchísimo. Se debe ir recuperando la con­fianza y si la inseguridad nos pega hay que hacer de Zacatecas un lugar más seguro, si es también falta de oportunidades pues se deben generar esas oportunidades. Debemos de cuidar todos, autoridades y ciudadanos, que no se eche a perder el ambiente”, añadió.

El obispo pidió que no se abarate con eventos que en lugar de abonar quite ya que hay eventos que no se controlan y señaló la realización del evento de motociclistas “La Heroica”.

“Qué bonito y que emocionante los ruidos de los motores pero a que costo muchas veces. Yo he visto una ciudad no limpia, eso es muy notorio en los últimos días, por eso digo que no hay que abaratar y cuidar los detalles, el ambiente y creo que tenemos que respetar las reglas para que esto sea ordenado, pacífico y que deje algo más que dinero. Que deje la satisfacción de que la ciudad se conserva y conserva los motivos por los cuales vale la pena visitarse”, apuntó.

Sigifredo Noriega añadió que la seguridad en las carreteras debe mejorarse y se debe continuar invirtiendo a la seguridad, ya que en el mes de julio se acercan turistas para conocer y recorrer el estado zacatecano.

“Creo que debe haber una estrategia permanente y no de vez en cuando, una estrategia permanente. Qué bueno que en el centro de la ciudad capital hay más vigilancia pero no hay que descuidar las carreteras por donde la gente entra y sale del estado. Creo que como ciudadanos tenemos que ponernos exigentes, son tiempo elec­torales, debemos pedir más cuentas, exigir más el cumplimiento de las promesas y la gente tiene que hablar con su voto si está de acuerdo o no de en cómo se han afrontado las diferentes situaciones de inseguridad, economía y educación con una vigilancia permanente”, finalizó.